La Suisse et l'Italie unies contre l'immigration illégale

Ce dernier s'est dit confiant dans la volonté et la capacité des deux pays de lutter efficacement contre les réseaux de passeurs et l'immigration irrégulière.

Des chercheurs suisses ont découvert une menace qui plane sur l'eau du robinet

Aux Etats-Unis, mais aussi dans certains pays voisins, l'eau potable est désinfectée au chlore. Des chercheurs américains et suisses ont identifié pour la première fois un des composés qui se forme dans l'eau. Il est donc désormais possible d'étudier le risque toxique de cette méthode de désinfection.

Pour protéger les gens de maladies telles que le choléra et le typhus, les chloramines inorganiques sont souvent utilisées pour désinfecter l'eau potable. On estime que rien qu'aux Etats-Unis, 113 millions de personnes boivent de l'eau chloraminée. Si la chloramination n'est pas utilisée en Suisse, elle l'est dans des pays comme l'Italie, la France et le Canada.