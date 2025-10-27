pluie modérée
Voici combien les APG ont coûté à la Suisse en 2024

Près de 340 000 personnes ont perçu une allocation pour perte de gain en 2024. La parentalité dépasse le service militaire dans les dépenses totales.
27.10.2025, 12:2827.10.2025, 12:28

Quelque 213 900 personnes ont reçu une allocation pour perte de gain (APG) l'an dernier en Suisse pour avoir accompli un service dans l’armée, la protection civile ou le service civil. Elles ont en outre été 126 500 à percevoir une allocation liée à la parentalité, soit 340 400 bénéficiaires en tout pour ces catégories.

Environ 805 millions de francs ont été versés pour des prestations de services (armée, protection civile ou service civil) et 1,064 milliard pour des prestations liées à la parentalité, indique lundi Office fédéral des assurances sociales dans sa statistique 2024 des APG.

Le congé de maternité et le congé de l’autre parent constituent les principaux postes de dépenses du régime des APG. Le congé de maternité a été pris par 95% des mères éligibles, et celui de l’autre parent par 77% des parents éligibles.

Engagement soutenu

Ainsi environ 800 millions de francs ont été versés à titre d'allocations en cas de service, selon le graphique de l'OFAS, et près de 1, 1 milliard pour celles liées à la parentalité.

L'indemnité moyenne, en lien avec l'armée, s'est élevée à 135 francs par jour, contre 112 francs pour le service civil et 162 pour la protection civile. Celle pour la maternité s'est montée à 143 francs et celle pour l'autre parent à 162 francs en moyenne.

Les recettes du régime des APG, entièrement financé par les cotisations des assurés et des employeurs, ont atteint 2,355 milliards de francs en 2024. (jah/ats)

L’article