*** ACHTUNG REDAKTIONEN: VERALTETES LOGO / EDITORS NOTE: OUTDATED LOGO *** [EDITORS NOTE: Achtung, In diesem Gebaeude ist heute die Credit Suisse untergebracht] Der ehemalige Sunrise Tower und das neu ...
Un plan social est prévu pour les licenciements «inévitables», annonce Sunrise.Image: KEYSTONE

Sunrise supprimera près de 200 postes

L'opérateur de téléphonie va tailler dans ses effectifs. Le groupe de télécommunications supprimera jusqu'à 190 emplois, dont de nombreux postes à sa direction.
08.01.2026, 18:0708.01.2026, 18:07

Un plan social est prévu pour les licenciements «inévitables», annonce jeudi soir Sunrise dans un communiqué, indiquant qu'une procédure de consultation a été lancée avec les représentants du personnel et le syndicat Syndicom. Leur nombre sera tranché à l'issue de cette dernière, en février ou en mars.

En tout, le numéro deux helvétique de la branche supprimera jusqu'à 190 emplois, dont de nombreux postes à sa direction. Les collaborateurs des boutiques et du service clientèle sont quant à eux «largement épargnés» par ces mesures, tout comme les apprentis, est-il précisé.

Retraite anticipée et soutien aux jeunes

Ces suppressions de postes visent à simplifier et à rationaliser les structures, afin de raccourcir les processus décisionnels, indique Sunrise.

Qui a le meilleur réseau mobile de Suisse? Ce classement répond

Le plan social inclut, notamment, des mesures destinées à accompagner une retraite anticipée et, pour les plus jeunes, un soutien afin de réintégrer rapidement le marché du travail. Un fonds sera aussi mis à disposition pour d'éventuels cas de rigueur ou des mesures de requalification, peut-on encore lire.

Le portail en ligne Inside Paradeplatz a été le premier à annoncer jeudi matin ces suppressions d'emplois, en se référant à des sources internes. Selon l'article, Christoph Richartz, directeur général de la consommation, devrait également être licencié dans le cadre de ce programme.

Swisscom abandonne définitivement la 3G et voici ce que cela implique

Interrogé par l'agence de presse AWP, un porte-parole de Sunrise a confirmé le départ de Christoph Richartz, soulignant toutefois qu'il n'y avait aucun lien avec les suppressions d'emplois prévues.

Sunrise compte plus de 2600 collaborateurs dans 80 pays. (ag/ats)

