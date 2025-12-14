La police recherche un homme dangereux dans le Jura bernois

La population de Reconvilier et des environs est appelée à rester chez elle jusqu’à nouvel ordre, alors que la police cantonale bernoise traque un homme «vraisemblablement armé et dangereux», entraînant la fermeture de la route principale entre Tavannes et Reconvilier.

La police cantonale bernoise appelle la population de Reconvilier (BE) et des environs, dans le Jura bernois, à rester chez elle jusqu'à nouvel ordre. Elle recherche un homme «vraisemblablement armé et dangereux».

Tout le monde doit éviter la zone, car l'homme recherché est dangereux, a indiqué la police dimanche après-midi sur le service de messagerie instantanée X. En lien avec cet événement, la police a également fermé la route principale entre Tavannes et Reconvilier.

Contacté par l'agence de presse Keystone-ATS, la police n'a pas été en mesure de fournir davantage d'informations pour l'instant. Elle est présente sur place avec un dispositif adapté, a déclaré un porte-parole. (tib/ats)