Le centre-ville de Saint-Imier sous les flots. Image: screenshot video Laurent Bühler

«J’ai connu neuf inondations»: cette ville romande a un problème

Dans le Jura bernois, des habitants de Saint-Imier vivent dans la crainte de voir l’eau envahir leurs maisons à chaque grosse averse.

A Saint-Imier, petite ville du Jura bernois, les habitants vivent avec une hantise: à chaque pluie intense, l’eau envahit les caves des immeubles et les commerces. Le phénomène touche particulièrement un secteur du centre, rapporte Le Journal du Jura.



Laurent Bühler, gérant de la Droguerie du Vallon, raconte à nos confrères:

«Lors de pluies orageuses, on a environ sept minutes avant que l’eau ne monte»

Deux fois déjà, sa cave a dû être vidée par les pompiers. De l’autre côté de la route principale, Jean-Daniel Vallat, patron du bar Au P’tit Caf’ assure: «J’ai connu neuf inondations».

L’eau a parfois atteint 40 centimètres dans sa cave. Fatigué, il assiste au ballet des voitures qui éclaboussent ses vitrines et aggravent l’inondation de ses locaux. A l’épuisement s’ajoute la facture: son assurance lui impose une franchise de 2500 francs à chaque sinistre.

Alors les gens tentent de se protéger. La commune a distribué des barrières anti-inondations, mais elles ne suffisent pas toujours. Marie-Thérèse Aeby, retraitée, raconte que son mari doit sortir «en pyjama» à 4h du matin pour placer planches, sacs de sable et serpillères devant leur immeuble qui héberge six locataires. Le couple décrit à nos confrères des murs qui se détériorent, les interventions répétées des pompiers, l’eau qui s’infiltre jusque dans les escaliers et la crainte qu’un jour leur assurance cesse de couvrir les dommages.

Pourquoi ces inondations et que font les autorités?

La municipalité reconnait que les pluies sont devenues plus violentes au cours de la dernière décennie, indique-t-elle au Journal du Jura. Les infrastructures, elles, datent des années 1970-1980 et ne suffisent plus.

Un premier chantier d’un million de francs est en cours pour poser de nouvelles canalisations plus larges. Mais d’autres aménagements restent nécessaires: un collecteur supplémentaire et une conduite pour évacuer l’eau stagnante. Ces travaux dépendent encore de financements, Saint-Imier n'a pas finalisé son budget pour 2026.

En attendant, les habitants de Saint-Imier vivent au rythme des orages, redoutant que chaque averse ne transforme leur cave et rez-de-chaussée en piscine improvisée. (jah)