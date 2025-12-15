brouillard
L'homme dangereux recherché dans le Jura bernois a été arrêté

Polizei Bern
La police cantonale bernoise annonce l'arrestation de l'homme armé recherché depuis dimanche soir après une querelle à Tavannes (BE).
15.12.2025, 08:0715.12.2025, 09:10

L'homme recherché après une querelle à Tavannes (BE) a été interpellé dans la nuit de dimanche à lundi, ont annoncé la police cantonale bernoise et le Ministère public régional Jura bernois-Seeland. Le fuyard, qui était chez une connaissance, n'a pas opposé de résistance.

La vaste chasse à l'homme lancé depuis dimanche a permis de localiser cet individu d'une trentaine d'années présenté comme «vraisemblablement armé et dangereux». Le fuyard s'était réfugié chez une connaissance dans un appartement à Tavannes.

Les habitants de Reconvilier doivent fermer les fen
Reconvilier (BE)Keystone

L'homme n’a pas opposé de résistance lors de son interpellation lundi vers 01h15, ont précisé dans un communiqué la police et le Ministère public régional Jura bernois-Seeland. L'individu a été placé en état d’arrestation provisoire. Une arme de poing a été saisie.

Impacts de projectiles

Durant les opérations de recherche, plusieurs services spécialisés de la police ont été mobilisés. Des chiens et un drone ont été engagés.

La population avait été priée de rester chez elle et la route cantonale entre Reconvilier et Tavannes avait été fermée durant plusieurs heures. L’Institut de médecine légale de l’université de Berne et le Care Team du canton de Berne avaient aussi été dépêchés sur place.

La police recherche un homme dangereux dans le Jura bernois

L’enquête se poursuit afin de clarifier exactement le déroulement des faits et le mobile. Il s’agira de déterminer si l’homme qui a été arrêté est l’auteur des coups de feu constatés à Tavannes.

Selon des informations transmises dimanche par la police, l'homme aurait menacé plusieurs personnes qu’il connaissait dans un immeuble d’habitation. Les investigations de police scientifique sont en cours et des auditions doivent encore être menées. (jzs/ats)

