«C'est le pire moment»: les producteurs de lait souffrent en Suisse
De nombreux agriculteurs subissent de plein fouet la chute des prix du lait en Suisse. La situation est d’autant plus délicate pour ceux ayant récemment investi dans leurs exploitations et devant maintenant rembourser leurs emprunts.
Lors de l’assemblée de la Chambre d’agriculture du Jura bernois (CAJB), l’ambiance était morose. Comme le rapportent nos confrères du Temps, qui se sont rendus sur place, la crise du lait, provoquée par une surproduction, était au centre des discussions.
Les producteurs soulignent que les grandes surfaces, qui n’ont pas anticipé cette surproduction, ont une part de responsabilité importante. Roger Frossard, président de la commission Red Holstein de Swissherdbook, déclare devant l'assemblée:
Une crise sans fin pour les producteurs
Certains producteurs, comme Roger Grossniklaus, vice-président de la coopérative MIBA, vivent déjà leur quatrième crise du lait. Il souligne:
Il analyse:
Cependant, comme le rapporte Le Temps, cette structure n'est pas liée à une usine de transformation en particulier. Elle est alors désavantagée en cas de surplus. Roger Grossniklaus conclut:
Les producteurs de lait du Jura bernois connaissent des situations variées, mais beaucoup d’entre eux se retrouvent dans une position précaire. Certains ont dû diversifier leurs activités, tandis que d’autres grands producteurs, comme Nicolas et Christine Ganguin, n’ont d’autre choix que d'espérer pour le mieux:
Des investissements qui tournent au cauchemar
Le Temps est ensuite parti à la rencontre de Marcel Kauer, 32 ans, qui a repris l’exploitation familiale il y a deux ans et investi 1,5 million de francs dans des équipements modernes. Il s’attendait à une baisse des prix, mais pas aussi brusque. Aujourd’hui, il peine à rembourser ses dettes et prévoit même d'envoyer certaines de ses vaches les moins rentables à la boucherie. Il déclare:
Cependant, malgré la pression, il garde une attitude positive. Il résume:
