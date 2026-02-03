Les exploitants de vaches laitières sont soucieux en Suisse. Image: Keystone, montage watson

«C'est le pire moment»: les producteurs de lait souffrent en Suisse

En Suisse, la chute du prix du lait met les exploitants face à un avenir incertain. Ceux qui ont récemment investi dans leurs exploitations se retrouvent confrontés à des dettes problématiques.

De nombreux agriculteurs subissent de plein fouet la chute des prix du lait en Suisse. La situation est d’autant plus délicate pour ceux ayant récemment investi dans leurs exploitations et devant maintenant rembourser leurs emprunts.

Lors de l’assemblée de la Chambre d’agriculture du Jura bernois (CAJB), l’ambiance était morose. Comme le rapportent nos confrères du Temps, qui se sont rendus sur place, la crise du lait, provoquée par une surproduction, était au centre des discussions.

Les producteurs soulignent que les grandes surfaces, qui n’ont pas anticipé cette surproduction, ont une part de responsabilité importante. Roger Frossard, président de la commission Red Holstein de Swissherdbook, déclare devant l'assemblée:

«Ce n’est pas la faute des producteurs et des éleveurs, mais de la grande distribution qui n’a pas anticipé le fait que nous deviendrions aussi bons!»

Une crise sans fin pour les producteurs

Certains producteurs, comme Roger Grossniklaus, vice-président de la coopérative MIBA, vivent déjà leur quatrième crise du lait. Il souligne:

«Je n’ai jamais vu ça. Tout le monde s’est fait surprendre»

«Du lait va partir à 15 centimes le kilo, et cela va faire très mal à beaucoup d’exploitations qui ont investi dans leurs installations.»

Il analyse:

«3600 producteurs de lait du pays vendent leur lait à Mooh, le plus grand acheteur de Suisse.»

Cependant, comme le rapporte Le Temps, cette structure n'est pas liée à une usine de transformation en particulier. Elle est alors désavantagée en cas de surplus. Roger Grossniklaus conclut:

«Les grands acteurs comme Migros et Emmi priorisent alors les producteurs de leurs propres filières.»

Les producteurs de lait du Jura bernois connaissent des situations variées, mais beaucoup d’entre eux se retrouvent dans une position précaire. Certains ont dû diversifier leurs activités, tandis que d’autres grands producteurs, comme Nicolas et Christine Ganguin, n’ont d’autre choix que d'espérer pour le mieux:

«On ne fait que du lait. Nous avons beaucoup investi pour moderniser notre exploitation et nous devons rembourser 80 000 francs par an. Si les prix ne remontent pas, on ferme dans deux ans.» Propos recueillis par Le Temps

Des investissements qui tournent au cauchemar

Le Temps est ensuite parti à la rencontre de Marcel Kauer, 32 ans, qui a repris l’exploitation familiale il y a deux ans et investi 1,5 million de francs dans des équipements modernes. Il s’attendait à une baisse des prix, mais pas aussi brusque. Aujourd’hui, il peine à rembourser ses dettes et prévoit même d'envoyer certaines de ses vaches les moins rentables à la boucherie. Il déclare:

«Cette crise arrive au pire moment»

«J’essaie d’aller au plus simple et de faire ce que je peux moi-même pour limiter les coûts.»

Cependant, malgré la pression, il garde une attitude positive. Il résume:

«Ma situation pourrait basculer très vite»

«Ce n’est déjà pas idéal de bosser sans rien gagner, vous imaginez lorsque c’est à perte! Mais ça ne sert à rien de pleurer, il faut rester positif.» Propos recueillis par Le Temps

