beau temps11°
DE | FR
burger
Suisse
Jura bernois

Assassinat à Sonceboz: 16 ans de prison

«Le prévenu n'a rien laissé au hasard»: ce Romand tue l'amant de sa femme

Le tribunal de Moutier a condamné à 16 ans de réclusion l’homme qui a abattu le nouveau compagnon de son ex-femme.
04.11.2025, 12:3804.11.2025, 12:38
La police cantonale bernoise a d
Keystone

L'homme accusé d'avoir abattu de cinq balles de révolver à bout portant le nouveau compagnon de son épouse en 2023 à Sonceboz (BE) a été condamné mardi à 16 ans de réclusion comme le réclamait le Ministère public. Relevant la préparation minutieuse de son acte, le tribunal régional à Moutier l'a été reconnu coupable d'assassinat.

L'accusé, qui est demeuré impassible à l'énoncé du verdict, n'avait pas supporté que sa femme le quitte avec ses cinq enfants pour refaire sa vie avec un autre homme. La thèse du meurtre passionnel a été écartée par le tribunal régional Jura bernois-Seeland qui a retenu la prévention d'assassinat.

On en parlait ici à l'époque 👇

Fusillade sordide à Sonceboz: on en sait plus

Après avoir ouvert le feu sur le compagnon de son épouse sur le parking d'une station-service à Sonceboz, le prévenu avait pris la fuite en voiture. La police cantonale bernoise avait alors lancé une chasse à l'homme pour retrouver le fuyard qui s'était rendu à un poste de douane à Bâle le même jour.

Planification minutieuse

«Le prévenu n'a rien laissé au hasard», a souligné la présidente du tribunal Maïli Rüfenacht, ajoutant qu'il avait préparé son acte de façon minutieuse, dix heures avant de passer à l'acte. Pour les juges, tous les éléments du plan était en place, même le choix de l'arme, un revolver à très court canon dissimulé dans la poche de son sweat-shirt.

Pour le tribunal collégial à cinq juges, il ne fait aucun doute que l'accusé a guetté sa victime et a agi de manière cohérente et ciblée, lui tirant dessus à bout portant alors qu'elle était encore dans sa voiture. La présidente, lors de la lecture du jugement, a souligné:

«La victime n'avait aucune échappatoire possible»

L'accusé a agi avec sans froid et n'était pas sous le coup d'un profond désarroi ou d'une émotion violente lors du passage à l'acte. «Son mobile est purement égoïste et il a abattu un homme qu'il ne connaissait pas», a relevé Maïli Rüfenacht, soulignant que la culpabilité du prévenu est extrêmement lourde.

Risque de récidive

Dans ce procès hautement émotionnel, le Ministère public avait requis 16 ans de prison pour assassinat, qualification également reprise par les parties plaignantes. Le mandataire de l'accusé avait lui plaidé le meurtre passionnel avec une peine privative de liberté de six ans. Lors de son audition, l'accusé n'avait pas nié les faits.

L'accusé a aussi été reconnu coupable de contrainte et d'injures à l'égard de son épouse. En raison d'un risque de récidive mentionné dans une expertise, le tribunal a aussi ordonné un traitement ambulatoire durant sa peine de prison. (jah/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Primes maladie: voici ce qui changera dans les pharmacies en 2026
Primes maladie: voici ce qui changera dans les pharmacies en 2026
de Anna Wanner
Un Romand a gagné 300 000 francs à un tirage au sort et ne le sait pas
Un Romand a gagné 300 000 francs à un tirage au sort et ne le sait pas
La météo du mois de novembre a changé en Suisse
La météo du mois de novembre a changé en Suisse
de Bruno Knellwolf
Voici combien ça coûte d'être infidèle en Suisse
Voici combien ça coûte d'être infidèle en Suisse
de Margaux Habert
Les ETF cartonnent en Suisse: ce qu'il faut savoir avant d'investir
Les ETF cartonnent en Suisse: ce qu'il faut savoir avant d'investir
de Maurizio Minetti
Voici la génération qui «héritera plus que toutes les précédentes»
2
Voici la génération qui «héritera plus que toutes les précédentes»
de Hanna Hubacher
Thèmes
On a testé Rollers, ce nouveau mini-golf-bar ultra kitsch à Lausanne
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Le monde du ski est secoué par des perquisitions
2
Le salaire des assureurs risque de prendre un coup de massue
3
Voici dans quels domaines les salaires ont le plus augmenté en Suisse
Cette boîte accueille les animaux dont on ne veut plus
Une première boîte pour petits animaux domestiques abandonnés a été inaugurée près de Thoune (BE). Mais il ne s'agit pas d'un passe-droit pour l'irresponsabilité, souligne la fondation à l'origine du projet.
La première boîte en Suisse destinée à accueillir les petits animaux domestiques dont les propriétaires ne veulent plus a été inaugurée samedi à Hilterfingen, près de Thoune (BE). La fondation Tierklappe souhaite ainsi empêcher l'abandon de lapins, cochons d'Inde et autres rongeurs.
L’article