Utiliser des produits contenant des principes actifs non déclarés, c'est s'exposer à de graves complications, alerte Swissmedic (image d'illustration). Image: Shutterstock

Attention à ces dangereux produits pour maigrir en Suisse

Swissmedic s'alarme face à la multiplication de faux produits liés à la perte de poids. Utilisant des noms trompeurs, ils représentent de gros risques pour la santé.

Swissmedic met en garde contre la multiplication des offres de produits falsifiés, trompeurs ou non autorisés destinés à la perte de poids et faisant référence aux principes actifs de type GLP-1. L'utilisation de ces produits comporte en effet des risques majeurs pour la santé.

Ces préparations peuvent contenir des substances non testées, non déclarées ou nocives, être de qualité insuffisante ou mal dosées. En plus des injonctions amaigrissantes illégales, il existe des «préparations amaigrissantes» proposées comme compléments alimentaires.

Mais attention, ces offres utilisent des noms trompeurs, exploitent le logo Swissmedic de manière abusive, voire apposent des labels de qualité factices sur l'emballage dans le but de tromper les consommateurs, prévient mardi Swissmedic dans un communiqué.

Des influenceurs font la promotion

Les agonistes du récepteur GLP-1, soit les principes actifs destinés à réguler la glycémie et à faire perdre du poids, sont très présents actuellement sur les réseaux sociaux.

Outre l'utilisation abusive de labels ou de logos d'autorités de contrôle, des produits sont souvent présentés comme «naturels» alors qu'ils contiennent en réalité des substances pharmacologiquement actives. Or utiliser des produits contenant des principes actifs non déclarés, c'est s'exposer à un traitement médicamenteux sans suivi et, donc, à de graves complications.

Les fournisseurs illégaux, qui se spécialisaient auparavant dans les produits dopants et les préparations anti-âge, vendent désormais également des analogues du GLP-1 comme le sémaglutide, généralement pur, sous forme de poudre ou de solution. Des influenceurs font la promotion de ces solutions.

Les principes actifs proviennent souvent d'Asie et ne sont soumis à aucun contrôle pharmaceutique. Il n'y a donc aucune garantie de qualité, d'efficacité et de sécurité.

Que sous contrôle médical

Les agonistes de récepteur GLP-1 sont soumis à prescription médicale et ne doivent être utilisés que sous contrôle médical.

De manière plus générale, Swissmedic déconseille fortement l'achat de médicaments et de dispositifs médicaux provenant de sources inconnues sur internet et sur les réseaux sociaux. (jzs/ats)