Un élu veut changer un aspect «martial» du célèbre hymne jurassien

Après 75 ans, le député Bernard Studer veut donner un nouveau souffle à la Rauracienne, hymne officiel du Jura jugé «trop pompeux».

Plus de «Suisse»

Bernard Studer veut en finir avec la version «pompeux» de la Rauracienne. Image: watson/agences

Moderniser la Rauracienne, l'hymne mythique du canton du Jura, pour ses 75 ans. C’est l’idée du député du Centre Bernard Studer, qui vient de déposer une motion au Parlement jurassien, rapport RFJ. L’élu estime que la célèbre chanson mérite un petit coup de jeune.

Le morceau, enregistré au siècle dernier par la Chorale du Brassus et le Collège des Cuivres de Suisse romande, ne correspondrait plus à «l’air du temps». S’il reconnaît le rôle symbolique et fédérateur de la Rauracienne, Bernard Studer juge son interprétation actuelle «un peu lourde, pompeuse, voire martiale».

Le député propose donc un nouvel arrangement musical, sans toucher aux paroles ni à la mélodie de base. Il imagine une version réunissant les voix d’un chœur mixte et des musiciens jurassiens, sous la direction de l’Ecole jurassienne et Conservatoire de musique (EJCM) ou des fédérations locales de musique.

Objectif: offrir une Rauracienne modernisée, fidèle à son esprit mais plus en phase avec le 21ᵉ siècle. Cette nouvelle version pourrait être déclinée en plusieurs formats, de la version chantée à une version instrumentale — voire même un karaoké pour les plus enthousiastes. (jah)