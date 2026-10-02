Une nouvelle arnaque est apparue en Romandie. Image: montage watson

Attention à cette nouvelle arnaque aux faux pompiers

Une nouvelle arnaque sévit en Romandie. Alors que l’on connait les arnaques aux faux banquiers ou aux faux policiers, des escrocs abusent aujourd'hui de l'image des pompiers.

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Les arnaqueurs continuent d'exploiter la confiance accordée aux services de secours. Dans le Jura, de faux pompiers démarchent actuellement des entreprises et particuliers par téléphone pour leur réclamer de l'argent. La Fédération cantonale jurassienne des sapeurs-pompiers appelle à la vigilance.

Plusieurs entreprises ont signalé avoir reçu des appels de personnes affirmant agir au nom des pompiers jurassiens. Deux prétextes sont utilisés: vendre des espaces publicitaires pour une prétendue publication ou récolter directement des fonds auprès de la population en faveur des soldats du feu.

Problème: aucune de ces opérations n'existe. La Société des sapeurs-pompiers de la République et Canton du Jura (SSPJU) assure qu'aucun projet de publication ou de récolte de fonds n'est actuellement en cours.

Les personnes à l'origine de ces appels peuvent par ailleurs se montrer insistantes, voire agressives au téléphone, indique de son côté Radio fréquence Jura, selon les témoignages rapportés à la SSPJU.

L'organisation dénonce l'utilisation abusive de la réputation des pompiers pour pousser les victimes à payer. Elle «regrette que l'image des sapeurs-pompiers soit ainsi galvaudée dans un seul but commercial». La Fédération cantonale jurassienne invite donc la population et les entreprises à se méfier de tout appel sollicitant de l'argent au nom des pompiers jurassiens. (hun)