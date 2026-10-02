assez ensoleillé21°
DE | FR
burger
Suisse
Jura

Attention à cette nouvelle arnaque aux faux pompiers en Suisse

Après les policiers, attention à l&#039;arnaque des faux pompiers du Jura
Une nouvelle arnaque est apparue en Romandie.Image: montage watson

Attention à cette nouvelle arnaque aux faux pompiers

Une nouvelle arnaque sévit en Romandie. Alors que l’on connait les arnaques aux faux banquiers ou aux faux policiers, des escrocs abusent aujourd'hui de l'image des pompiers.
02.10.2026, 15:1202.10.2026, 15:12

Les arnaqueurs continuent d'exploiter la confiance accordée aux services de secours. Dans le Jura, de faux pompiers démarchent actuellement des entreprises et particuliers par téléphone pour leur réclamer de l'argent. La Fédération cantonale jurassienne des sapeurs-pompiers appelle à la vigilance.

Plusieurs entreprises ont signalé avoir reçu des appels de personnes affirmant agir au nom des pompiers jurassiens. Deux prétextes sont utilisés: vendre des espaces publicitaires pour une prétendue publication ou récolter directement des fonds auprès de la population en faveur des soldats du feu.

Problème: aucune de ces opérations n'existe. La Société des sapeurs-pompiers de la République et Canton du Jura (SSPJU) assure qu'aucun projet de publication ou de récolte de fonds n'est actuellement en cours.

Salt alerte sur le vol de données de ses clients: voici ce qui aurait fuité
Salt alerte sur le vol de données de ses clients: voici ce qui aurait fuité

Les personnes à l'origine de ces appels peuvent par ailleurs se montrer insistantes, voire agressives au téléphone, indique de son côté Radio fréquence Jura, selon les témoignages rapportés à la SSPJU.

L'organisation dénonce l'utilisation abusive de la réputation des pompiers pour pousser les victimes à payer. Elle «regrette que l'image des sapeurs-pompiers soit ainsi galvaudée dans un seul but commercial». La Fédération cantonale jurassienne invite donc la population et les entreprises à se méfier de tout appel sollicitant de l'argent au nom des pompiers jurassiens. (hun)

L'actu en Suisse c'est par ici
Une bagarre fait des blessés dans cette gare suisse
1
Une bagarre fait des blessés dans cette gare suisse
«L’ère Blocher est terminée depuis un certain temps déjà»
1
«L’ère Blocher est terminée depuis un certain temps déjà»
de Kilian Marti
Des réseaux sadiques ciblent les enfants en Suisse
Des réseaux sadiques ciblent les enfants en Suisse
de Hanna Hubacher
Les locataires sont furieux contre cette décision du Conseil fédéral
4
Les locataires sont furieux contre cette décision du Conseil fédéral
Les SlowUp ont attiré près d&#039;un demi-million de Suisses
Les SlowUp ont attiré près d'un demi-million de Suisses
Le vote suisse sur la neutralité fait réagir de Washington à Moscou
4
Le vote suisse sur la neutralité fait réagir de Washington à Moscou
Thèmes
Et voici des tatouages moches, à ne pas reproduire...
1 / 31
Et voici des tatouages moches, à ne pas reproduire...
source: reddit
partager sur Facebookpartager sur X
Il a été élu l’ours brun le plus gros d’Alaska
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Guy Parmelin annonce sa démission du Conseil fédéral
Après plusieurs jours de rumeurs, l'actuel président de la Confédération annonce son départ du gouvernement pour la fin de l'année.
Le président de la Confédération et ministre de l'économie Guy Parmelin a annoncé vendredi sa démission pour fin décembre. Cette annonce arrive deux semaines après celle du départ de la secrétaire d’Etat à l'économie Helene Budliger Artieda fin mars 2027.
L’article