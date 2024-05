Manifestation spectaculaire contre la géothermie dans le Jura

Un opposant est cependant parvenu à aller hisser une banderole sur laquelle était écrit «Pas de GPP (géothermie pétrothermale profonde) ni ici ni ailleurs» , avant d'être intercepté puis relâché par la police. Dans le même temps, du purin a été déversé devant l'entrée à l'aide d'un tracteur et d'une lance. La mobilisation est restée pacifique et s'est déroulée sans heurts.

Pourquoi le prix des Dafalgan va augmenter de presque 70% en Suisse

Les prix des médicaments sur ordonnance changeront à compter du 1ᵉʳ juillet en Suisse. Zoom sur une réforme réglementaire qui vise à uniformiser les marges pour inciter à la consommation de génériques et biosimilaires.

A l'heure actuelle, plus un médicament est cher, plus la marge de distribution du vendeur est importante. Mais cela ne devrait plus durer. A partir du 1ᵉʳ juillet, les pharmacies, les cabinets médicaux et les hôpitaux recevront une seule et même marge - peu importe qu'ils prescrivent une préparation originale ou un générique.