Suisse
Justice

Attentat antisémite en Suisse: l'accusé évoque une blague

Le plaignant avait
Palestinien d'origine libanaise, l'homme avait été arrêté à la gare de Zurich (image d'archives).Keystone

Attentat antisémite en Suisse: l'accusé évoque une «blague»

Un quinquagénaire comparaît ce mercredi pour avoir planifié un attentat contre des juifs à Zurich. Il nie les faits.
29.10.2025, 11:1829.10.2025, 11:18

Un homme âgé de 51 ans comparaît mercredi devant la justice zurichoise pour avoir planifié un attentat antisémite en novembre 2024, selon le Ministère public. Face aux juges, ce Palestinien d'origine libanaise a nié les faits reprochés et évoqué une «blague».

Sur Whatsapp, l'accusé avait annoncé à un ami qu'il se rendait en RER de Winterthour (ZH) à Zurich, armé de trois couteaux, pour aller tuer une personne juive au hasard dans un quartier où habitent beaucoup de juifs orthodoxes. L'ami a alerté la police qui a pu arrêter le prévenu en gare de Zurich.

Rentier à l'AI

Devant le Tribunal de district de Winterthour, le prévenu a déclaré qu'il était ivre au moment des faits et qu'il n'avait aucunement l'intention de tuer quiconque. «Je fais toujours volontiers des blagues, tout le monde le sait, mais celle-ci a mal tourné», a soutenu ce rentier à l'AI, ancien gérant d'hôtel.

«Cette dérive vis-à-vis des juifs en Romandie est dangereuse»

Le Ministère public ne croit pas à cette version. Il réclame deux ans de prison contre le prévenu pour préparatifs de meurtre, à commuer en thérapie stationnaire en secteur fermé. (jzs/ats)

Elle se fait agresser dans un tram à Zurich
Video: watson
