Zurich: Accusé de meurtre, cet homme voit sa peine alourdie

Selon le Ministère public, l'accusé a attaqué sa victime parce qu'il roulait un joint trop lentement. Keystone

La justice zurichoise a alourdi la peine infligée en première instance à un homme de 40 ans pour le meurtre d'un quinquagénaire en mars 2022. Il avait tué sa victime à des coups de quille de gymnastique, de poing et de pied, parce qu'elle tardait à rouler un joint.

En décembre 2023, le Tribunal de district de Zurich avait condamné l'accusé de nationalité iranienne à dix ans de prison, assortis d'une thérapie ambulatoire et d'une expulsion du territoire pendant 12 ans.

Mercredi, la Cour suprême a alourdi la peine à 13 ans de prison. Le jugement n'est pas encore définitif. Le prévenu devra aussi suivre une thérapie en milieu carcéral. Les juges cantonaux ont confirmé, en outre, son expulsion pour 12 ans.

Les faits remontent au 3 mars 2022. Une altercation a eu lieu entre le prévenu et la victime, un homme de 58 ans. Selon le Ministère public, l'accusé l'a attaqué parce qu'il roulait un joint trop lentement. Il l'a frappé à la tête et au torse avec une massue en bois et avec ses poings, puis avec des coups de pied. Le quinquagénaire est mort six jours plus tard à l'hôpital d'une hémorragie cérébrale. (sda/ats)