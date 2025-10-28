assez ensoleillé15°
Justice

Attentat de Morges: la petite-amie de la victime déboutée

Attentat djihadiste dans un kebab à Morges en 2020.
L'attentat survenu à Morges en 2020 était le premier homicide à caractère djihadiste de Suisse (jzs).Image: Google street view

La compagne du Portugais assassiné dans un kebab vaudois en 2020 ne sera pas indemnisée par la Confédération. Selon le Tribunal administratif fédéral, elle ne peut être considérée comme une «proche» au sens de la loi sur la responsabilité.
28.10.2025, 12:0028.10.2025, 13:35

L'amie du jeune Portugais assassiné à Morges (VD) en septembre 2020 par un islamiste ne recevra pas d'indemnité de la Confédération. Le Tribunal administratif fédéral rejette son recours. La femme estimait que le Ministère public avait commis une faute grave.

La recourante rappelait que l'assassin avait été remis en liberté en dépit de plusieurs incidents. L'homme avait été incarcéré en raison d'une tentative d'incendie commise avant l'homicide. Sa relaxe avait été ordonnée par le Ministère public de la Confédération.

A la charge du condamné

La femme a déposé en juin 2023 une demande d'indemnisation de 25 000 francs auprès du Département fédéral des finances. L'autorité a rejeté la requête au motif que l'amie ne pouvait pas être considérée comme une «proche» au sens de la loi sur la responsabilité.

Le Tribunal administratif fédéral confirme ce point de vue, même si la recourante a obtenu une indemnité de 25 000 dans la procédure pénale à la charge du condamné. L'autorité d'indemnisation des victimes du canton de Vaud (LAVI) lui a alloué 7000 francs sur cette somme. (jzs/ats)

