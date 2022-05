Les 6 activistes ne seront pas punies pour avoir manifesté seins nus

Elles ne sont pas punies pour avoir manifesté seins nus, mais pour autre chose

Six personnes ont comparu, jeudi, devant le Tribunal de police de Lausanne. Elles contestaient leur condamnation pour avoir manifesté seins nus. Et le juge les a entendues, mais les condamne pour autre chose.

Les six activistes - six femmes et personnes non binaires - attendent sur les marches du tribunal, à Lausanne, leur verdict. Image: sda

Le verdict est tombé, jeudi après-midi, pour les six personnes qui avaient manifesté – avec une vingtaine d'autres – torse nu, à Lausanne, le 8 mars 2021. Elles comparaissent, en effet, pour habillement contraire à la décence. Leurs avocates avaient plaidé l'acquittement.

Et, elles ont été entendues par le juge qui a décidé de ne pas les condamner pour avoir manifesté seins nus. Les activistes sont, en revanche, condamnées pour participation à une manifestation non autorisée et aussi pour avoir violé les normes sanitaires (on était alors en période de Covid). La facture? 150 francs pour chacun des chefs et 100 fr. pour des frais en lien avec les interventions policières.

Les accusées avaient argumenté, face au juge, que le problème ne résidait pas dans le fait de se montrer torse nu, mais dans celui d’être une femme. En effet, les six prévenus sont représentatifs des différents profils interpellés par la police.

Car, ce jour-là, les forces de l'ordre qui ont arrêté les activistes ont qualifié les 20 manifestants de femmes. Pourtant, parmi ces gens, certains étaient dotés d’un état civil masculin. D'autres encore se définissent comme trans ou non-binaires.

A la suite de les interpellations, toutes ces personnes ont reçu des ordonnances pénales de 360 francs plus des frais judiciaires de 200 francs. Douze ont payé leur amende alors que six autres s'y sont opposées. Ce sont elles qui étaient donc sur les bancs du tribunal à Montbenon.

La Préfecture de Lausanne a retenu contre elles la participation à une manifestation interdite de plus de 15 personnes sur l'espace public, le trouble à la tranquillité publique et l'habillement contraire à la décence ou à la morale publique. C'est ce dernier chef d'accusation qui a motivé l'opposition aux ordonnances pénales.

Les arguments de la défense

Les avocates des activistes ont mis en avant le droit à la vie privée et à l'expression de la personnalité. La défense a rappelé qu'il s'agissait aussi d'un engagement politique lors d'un événement ponctuel, soit la Journée internationale des droits des femmes -, que les militantes et éventuellement militants n'étaient pas entièrement dénudés et que leurs parties génitales n'avaient pas été exposées.

Une des avocates a souligné que les vrais coupables étaient plutôt les badauds qui s'étaient arrêtés pour regarder les femmes aux seins nus et même les filmer pour certains. Elle a aussi relevé l'aspect discriminatoire du Règlement général de police (RGP) de la commune de Lausanne sur l'habillement, qui «n'est pas neutre», qui «cible les femmes». «Un homme ne se verrait pas infliger les mêmes sanctions qu'une femme s'il manifestait torse nu», a-t-elle lancé.

Au final, la défense a dénoncé un manque de substance juridique dans les amendes ordonnées par la Préfecture de Lausanne. Du pur formalisme et complètement disproportionnées, a-t-elle résumé. Elle a aussi estimé en substance qu'un tribunal ne devait pas protéger des préjugés ou des stéréotypes.

Ce qu'ont dit les six prévenues à la fin

Les derniers mots ont été pour les six prévenues, qui se sont levées en fin d'audience pour chacune lire à tour de rôle une revendication, un message ou un vécu personnel. Un des temps forts de l'audience. Elles se sont dites choquées par «l'absurdité des accusations», dénonçant leur caractère sexiste.

Selon elles, il est temps de «changer les paradigmes sociaux», de «désexualiser le regard patriarcal» sur les seins nus et de tendre à une égalité parfaite des genres. «Nous voulons avoir la liberté totale de disposer de nos corps», ont-elles aussi affirmé.

Le verdict est annoncé pour 16h00. (sda/ats)