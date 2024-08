Le boss de Telegram aurait frappé son enfant: la justice genevoise enquête

Pavel Durov. Getty Images North America

Arrêté samedi en France, Pavel Durov fait également face à une plainte déposée en 2023 en Suisse par son ex-compagne, qui l'accuse de violences sur l'un de leurs enfants.

Plus de «Suisse»

Pavel Durov, le patron de Telegram, arrêté en France samedi, est également suspect dans une affaire criminelle en Suisse, selon Forbes. Son ex-compagne, Irina Bolgar, a déposé une plainte, en mars 2023, à Genève, accusant le milliardaire de violences physiques contre l'un de leurs trois enfants.

Elle a également lancé une procédure, au civil cette fois, pour la garde des enfants, expliquant que Pavel Durov avait cessé de payer les 150 000 euros par mois dûs pour la pension alimentaire, selon les documents judiciaires consultés.

Du côté de Durov, on se refuse à tout commentaire sur la question. L'avocat d'Irina Bolgar a, par contre, confirmé au média américain que sa cliente et ses trois enfants sont impliqués dans l'affaire civile (soit la pension non versée), mais a refusé de commenter la plainte pénale.

Quand est-ce que le couple s'est formé?

Irina Bolgar a rencontré Pavel Durov, en 2012, en Russie, raconte Forbes. Après six mois, ils ont déménagé à Saint-Pétersbourg, où leurs trois enfants sont nés. C'était entre 2013 et 2017. Bien que Durov ait affirmé avoir quitté la Russie en 2014 - après avoir refusé de fournir des données d'utilisateurs de VKontakte (le Facebook Russe) aux autorités -, il y est revenu plus de 50 fois entre 2015 et 2021, selon iStories

Durov a, pendant cette période, obtenu la nationalité française et émiratie, il a déménagé à Dubaï, en 2017. Mais pas la mère de ses enfants. En effet, notons que qu'Irina et Pavel n'ont jamais été mariés et qu'aux Emirats arabes unis, les enfants nés hors mariage ne sont pas reconnus légalement. Ce qui a conduit Irina Bolgar à rester en Russie avec ses trois enfants.

Le moment de la grande bascule

D'après une publication Instagram d'Irina Bolgar, le couple s'est séparé fin 2018, et Pavel Durov s'est engagé, par écrit, à lui verser une pension alimentaire mensuelle de 150 000 euros. En 2019, Bolgar et les enfants ont déménagé en Lettonie, puis en Suisse, en 2020. Ils ont continué à voir leur père après leur séparation, notamment en Suisse, à Dubaï, et dans d'autres pays.

Dans les documents judiciaires consultés par Forbes, Irina Bolgar affirme que son ex a cessé de voir leurs enfants en septembre 2022 et qu'il a également «bloqué» l'accès aux paiements de la pension alimentaire. Depuis lors et selon son avocate, Irina Bolgar, a dû subvenir aux besoins des enfants seule - elle toucherait un salaire de 8000 francs.

En avril 2023, elle a demandé la garde exclusive devant un tribunal civil de Genève, ce qui lui a été accordé en mai 2023, puis à nouveau en février 2024. Pavel Durov ne semble pas avoir répondu aux convocations du tribunal ni engagé d'avocat dans cette affaire.

Ce sont vraiment ses enfants?

Forbes Russia a vérifié l'authenticité des documents de paternité des enfants auprès du traducteur genevois utilisé par Irina Bolgar lors de son déménagement en Suisse. Le média a également consulté des photocopies des documents et leurs traductions, qui indiquent le nom complet de Pavel Durov, sa date de naissance, y compris son deuxième prénom et son lieu de naissance.

Bien que le milliardaire n'ait pas encore reconnu ces trois enfants, il a déclaré sur Telegram, en juillet, avoir plus de 100 enfants biologiques grâce à des dons de sperme. Il aurait également deux enfants plus âgés issus d'une relation précédente. (jah)