Comment la police a piégé un postier voleur

Un employé de la Poste s'est offert de jolies vacances à Dubaï avec sa petite amie Image: Keystone/AP

Voici comment la police a piégé un postier suisse

De l'argent liquide était volé dans un bureau de poste zurichois. Démasqué, le coupable a été jugé.

Kari Kälin Suivez-moi

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Avec un salaire net mensuel de 4550 francs, pas question de mener la grande vie. Et pourtant, voilà qu’une Rolex à 13 600 francs fait son apparition au poignet d’un employé de la Poste. Lequel s’offre ensuite une semaine de vacances à Dubaï avec sa petite amie, avec au programme une balade en hélicoptère et la location d’une Lamborghini.

Ce train de vie luxueux coïncide étrangement avec une série d’événements étranges survenus dans un bureau de poste au bord du lac de Zurich, où l’heureux propriétaire de la Rolex officie au guichet...

Les 12 et 22 mars 2021, une femme a porté plainte à deux reprises contre inconnu auprès de la police cantonale de Zurich. Elle avait commandé à chaque fois 15 000 francs en espèces auprès de sa banque, mais les deux fois, l'enveloppe était vide. En mai de la même année, une autre plainte a été déposée pour vol et violation du secret postal et des télécommunications. Deux personnes avaient perdu 10 000 euros qu'elles avaient commandés par lettre recommandée auprès de la même banque que la femme.

Le piège parfait

Le service d'enquête interne de la Poste et la police ont élaboré ensemble un plan pour confondre le voleur à l'aide d'une méthode infaillible: un piège chimique. A la demande de la police, l'Institut de police scientifique de Zurich a préparé une enveloppe contenant du nitrate d'argent. Au contact de la peau, cette substance provoque l'apparition de taches sombres.

Une première tentative échoue, mais la deuxième fois, le 6 juillet 2021, l'homme est tombé dans le piège. Il n'a toutefois pas dérobé les quelque 3000 francs placés dans l'enveloppe pour l'appâter: il avait probablement remarqué la présence du nitrate d'argent.

Mais lorsque la police a constaté le même jour des taches noires sur ses mains, elle l’a placé en garde à vue avant de mener des perquisitions chez lui et chez son amie. Le Ministère public de la Confédération (MPC) a ouvert une enquête. Inutile de préciser que l'homme a perdu son emploi à la Poste.

Une défense hasardeuse

En 2025, la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral (TPF) l'a condamné à une peine privative de liberté avec sursis de 12 mois et à une peine pécuniaire avec sursis de 40 jours-amende à 100 francs chacun – pour vol par métier et violation répétée du secret postal et des télécommunications. Le Tribunal fédéral a confirmé cette décision dans un arrêt rendu le 9 mars de cette année.

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Pour sa défense, l'homme a fait valoir que les taches noires sur ses mains ne prouvaient pas qu'il avait ouvert l'enveloppe piégée. La Cour d'appel du TPF aurait également donné une image déformée de sa situation financière. L'ex-facteur a déclaré gagner entre 10 000 et 15 000 francs par an grâce aux jeux d'argent, et 15 000 francs supplémentaires grâce au commerce de vêtements de marque.

Le Tribunal fédéral (TF) a considéré que ces déclarations concernant les revenus accessoires étaient irréalistes et a abouti à la conclusion suivante: au vu de la multitude d'indices récoltés, il ne fait aucun doute que l'employé a ouvert la lettre piégée. Les témoignages, sa présence sur son lieu de travail, des transactions en espèces d'un montant anormalement élevé et les vacances coûteuses à Dubaï immédiatement après les faits constituent, selon les juges de Lausanne, autant de preuves accablantes.

Ils n'ont constaté aucun arbitraire dans le jugement de la Cour d'appel du TPF. Celle-ci avait également estimé que l'utilisation du piège chimique était justifiée et admissible. Preuve en est que le coupable avait ouvert l'enveloppe sans que la police ne l'y ait incité. Il n'y a donc pas eu de tromperie illicite.

L'usage des pièges chimiques est courant

Des pièges chimiques sont régulièrement utilisés pour identifier les voleurs. C'est ainsi qu'en 2013, un exploitant de kiosque a été démasqué après avoir incité un facteur à lui dérober des colis contenant des billets de loterie Swisslos. On connaît également des cas dans des maisons de retraite où des soignants ont été pris en flagrant délit de vol grâce au nitrate d'argent.

En 2023, un piège similaire a été installé en concertation avec la police cantonale de Saint-Gall après la disparition de nombreux objets de valeur au bureau du notariat d’Etat de Rapperswil-Jona. Comme l’a rapporté Blick, ce piège est resté en place pendant deux mois, mais n’a pas fonctionné. Dans ce cas, le ministère public avait suspendu la procédure.

Des enquêtes systématiques

La porte-parole de la Poste, Silvana Grellmann, a déclaré que la Poste enquêtait systématiquement sur les signalements de violations du secret postal. Si un collaborateur se rend coupable d'un tel délit, elle examine toujours s’il y a lieu de déposer une plainte pénale et de prendre des mesures disciplinaires. Dès leur embauche, les futurs collaborateurs doivent présenter un extrait de casier judiciaire.

La Poste emploie plus de 44 000 personnes, mais les violations du secret postal sont rares. Entre 2015 et 2024, on a dénombré en moyenne 17 condamnations par an. Les auteurs ne sont pas nécessairement des employés de la Poste. Quiconque vole par exemple un colis dans une boîte aux lettres enfreint également le secret postal. (trad.:mrs)