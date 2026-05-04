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Un hélicoptère s'écrase au Tessin et fait six blessés

Un hélicoptère s&#039;écrase au Tessin et fait six blessés
Un hélicoptère s'écrase au Tessin et fait six blessésImage: tio.ch/Rescue Media/capture d'écran

Un hélicoptère s'écrase au Tessin et fait six blessés

Un hélicoptère s’est écrasé lundi après-midi lors de son atterrissage sur un chantier à Mezzovico, faisant six blessés dont un grave.
04.05.2026, 22:1704.05.2026, 22:29

Six occupants d'un hélicoptère ont été blessés, dont un grièvement, après que l'engin s'est écrasé d'une vingtaine de mètres lundi après-midi sur un chantier de Mezzovico, alors qu'il était en phase d'atterrissage. Trois des blessés ne le sont que légèrement.

Les deux autres sont blessés modérément, selon un premier bilan médical transmis lundi soir par la police cantonale du Tessin. L'accident est survenu à 16h30 à Mezzovico-Vira. L'hélicoptère appartenait à une compagnie privée. Afin de permettre les opérations de secours et les relevés nécessaires, la route vers Vira a été temporairement fermée à la circulation au moins pendant quatre heures.

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En plus de la police cantonale et locale, les enquêteurs de fedpol et du Service d'enquête suisse sur la sécurité (SESE), les pompiers de Lugano et de Rivera, ainsi que les secouristes de la Croce Verde de Lugano et de la Rega sont intervenus. Comme le veut la loi, l'enquête a été confiée au Ministère public de la Confédération.

Pour l'heure, les causes de l'accident sont inconnues. La police ne précise pas non plus quelles étaient les raisons du vol. (sda/ats)

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