Rassemblement de Hells Angels devant le tribunal de Sion la semaine dernière. Image: watson

Coups de marteau entre motards: deux Hells Angels condamnés en Valais

La justice valaisanne a sanctionné deux motards pour avoir frappé un membre de la bande rivale des Bandidos. Leurs Harley-Davidson seront confisquées pour couvrir les frais de justice.

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Le Tribunal du district de Sion a condamné mardi deux membres des Hells Angels pour avoir poursuivi et frappé un rival des Bandidos à coups de marteau, rapportent le Nouvelliste, 24 heures, la Tribune de Genève et la RTS.

Un quadragénaire écope de 30 mois de prison ferme. Un trentenaire est lui condamné à 28 mois, dont 14 ferme, pour tentative de lésions corporelles graves et violation qualifiée des règles de la circulation.

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Le tribunal a aussi ordonné la confiscation de leurs Harley-Davidson afin de couvrir les frais de justice. Le trentenaire, en possession de plusieurs armes prohibées, reçoit en outre 40 jours-amende et 800 francs d’amende.

Le juge a renoncé à prononcer une mesure d'expulsion contre ce Nord-Macédonien. (jzs/ats)