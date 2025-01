«Paul Hottinguer conteste avoir commis les délits allégués.» Image: Shutterstock/keystone

Un riche banquier suisse aurait fraudé des millions en France

Paul Hottinguer, qui vient d'une des familles de banquiers les plus anciennes d'Europe, sera jugé en juin à Paris pour fraude fiscale et blanchiment.

Paul Hottinguer, appartenant à la famille de banquiers d'origine suisse, est soupçonné de s'être faussement domicilié en Suisse pour ne pas payer d'impôts en France, a-t-on appris mercredi de source judiciaire.

L'homme, âgé de 82 ans et aussi connu sous le patronyme Hottinger, comparaîtra les 2 et 4 juin devant la 32e chambre du tribunal correctionnel de Paris pour fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale de 2012 à 2020.

Il est soupçonné d'avoir dissimulé à l'administration fiscale, via une fausse domiciliation en Suisse, des revenus «à hauteur de 8,7 millions d'euros de 2012 à 2020», les années 2016, 2017 et 2022 étant actuellement toujours à l'analyse. Les droits éludés ont été pour l'instant évalués à 3,1 millions d'euros, a décrit la source.

Il dit avoir payé ses impôts en Suisse

Concernant l'impôt sur la fortune, le patrimoine dissimulé a été estimé à 7,7 millions d'euros, soit 110 000 euros de droits éludés, a-t-elle ajouté. Son fils, Philippe Hottinguer, et son ancienne assistante seront jugés à ses côtés pour complicité de ces deux infractions.

«Paul Hottinguer conteste avoir commis les délits allégués. Il s'est expliqué pendant l'enquête: il n'était pas résident fiscal français pendant les années en question et payait ses impôts en Suisse», ont réagi auprès de l'AFP ses avocats Martin Reynaud et Michel Gryner.

L'enquête du parquet national financier (PNF) avait débuté après une plainte de l'administration fiscale en 2019. Paul Hottinguer, propriétaire d'un vaste appartement dans le XVIe arrondissement de Paris, est connu pour organiser des chasses dans son château en Seine-et-Marne. Mais, selon l'accusation, il vit en Suisse depuis les années 1980.

Il aurait mis en place des montages financiers

Factures, téléphonie, agenda, déplacements, inscription sur les listes électorales, affiliation à un club, organisation de chasses, comptes bancaires, biens immobiliers, emploi de salariés...: les investigations ont révélé que Hottinguer «est domicilié en France» et qu'«il tire ses revenus de son activité» dans l'Hexagone, décrit la même source.

Parallèlement, il est accusé d'avoir mis en place un montage financier avec des sociétés et des fondations immatriculées à l'étranger, avec des comptes offshore, pour capter les dividendes perçues de ses activités en France, notamment via une foncière, pour se soustraire intégralement à l'impôt, précise cette source.

Son fils, «gérant et administrateur de plusieurs de ces sociétés», percevait ces dividendes et les reversait à son père, selon la source judiciaire.

Son ancienne assistante est, elle, mise en cause pour avoir domicilié faussement Paul Hottinguer en Suisse dans les déclarations et assuré le suivi de son montage financier.

Les Hottinguer sont l'une des familles de banquiers les plus anciennes d'Europe, historiquement installée à Zurich. (jzs/ats)