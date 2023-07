DJ Bobo, Stefanie Heinzmann, Francine Jordi, ou encore Stephan Eicher: l'affiche glamour du Postfestival entraîne des coûts...et quelques réflexions. image: Michael Kremer/zvg/Donato Caspari

La Poste prévoit une fête au prix «exorbitant» et ça fait grincer des dents

La Poste va augmenter ses tarifs en 2024 et souhaite économiser 100 millions de francs encore cette année. Pourtant, le géant jaune se montre d'humeur dépensière: il invitera bientôt ses collaborateurs à une grande fête couronnée de stars. De quoi susciter des critiques.

Christoph Bernet / ch media

Le programme est alléchant: des stars comme DJ Bobo, Stefanie Heinzmann, Francine Jordi ou Stephan Eicher se produiront lors de la fête du personnel organisée par la Poste les 18 et 19 août à Zofingue (AG). Selon le portail d'information Argovia Today, la limite supérieure du budget de ce «Postfestival» est de trois millions de francs.

La fête se tiendra sur le même site que le Heitere Open Air, qui a lieu quelques jours avant. Le site peut accueillir simultanément 12 000 des quelque 47 000 collaborateurs de la Poste. Des billets sont encore disponibles pour les deux jours. La Poste offre l'entrée, le voyage en transports publics ainsi que des bons pour des repas et des boissons d'une valeur de 45 francs par personne.

Se serrer la ceinture et faire la fête: est-ce incompatible?

La grande fête aura lieu six semaines seulement après que la Poste a communiqué une augmentation des prix du courrier et des colis pour le début de l'année 2024. L'entreprise voulait augmenter ses prix encore plus fortement compte tenu de l'augmentation des coûts d'exploitation due au renchérissement, ainsi que de la baisse des recettes. Elle est finalement parvenue à un compromis avec le surveillant des prix début juillet.

Les recettes supplémentaires seront donc moins importantes qu'espérées. «Nous devrons nous serrer la ceinture», avait alors annoncé le directeur de la Poste Roberto Cirillo. En mars, il avait déjà annoncé que la Poste devait économiser 100 millions de francs d'ici la fin de l'année.

Une fête des collaborateurs à plusieurs millions de francs est-elle appropriée dans ces circonstances? Le festival est un remerciement aux collaborateurs à l'occasion du 175e anniversaire de la Poste, explique la porte-parole Jacqueline Bühlmann.

«La Poste exprime ainsi sa gratitude et son estime pour l'engagement quotidien de ses collaborateurs, autant pour l'entreprise que pour la population suisse» Jacqueline Bühlmann.

Le coût réel de la fête dépendra entre autres du nombre de participants. On estime qu'il en coûtera entre 80 et 125 francs par personne.

Dans quelle enveloppe puiser?

Cet argent provient en grande partie du budget consacré jusqu'à présent aux petites fêtes de collaborateurs comme les repas de Noël. Cette année, pour marquer le coup d'envoi du 175e anniversaire de la Poste, il est prévu d'organiser une grande fête commune plutôt que de nombreuses petites manifestations. «Les coûts supplémentaires qui en résulteront ne s'élèveront pas à trois millions de francs, mais à beaucoup moins», précise Jacqueline Bühlmann..

Les augmentations de prix mentionnées au début n'ont aucun lien avec le Postfestival, précise la porte-parole.

«Renoncer au Postfestival n'aurait permis d'éviter ni les hausses de prix ni les mesures d'efficacité» La porte-parole Jacqueline Bühlmann.

En outre, la Poste précise que pas un seul franc d'argent des contribuables n'est investi dans l'organisation du festival. Pour le géant jaune, les collaborateurs ont compris que la fête ne changeait rien aux mesures d'économies. Selon Jacqueline Bühlmann, les réactions des employés sont très positives: «Beaucoup se réjouissent de cette fête commune».

«Un mauvais signal»

Le syndicat Syndicom représente le personnel de la Poste. Le secrétaire central David Roth déclare:

«De manière générale, nous saluons les signes d'estime envers les collaborateurs»

Quant à savoir si le festival de la Poste est la bonne manière de signaler cette gratitude, c'est une question de goût. Certains collaborateurs trouvent cela formidable, d'autres sont dérangés par le fait que tout tourne autour du Postfestival.

«Et en Suisse romande, on s'est plaint que le programme musical était trop axé sur un public suisse alémanique»

Interrogé à ce sujet, le conseiller national PLR Christian Wasserfallen s'est dit surpris que la Poste ait suffisamment d'argent «pour organiser une fête exorbitante». Cela permet que de conclure que la Poste est «un groupe hautement rentable qui ne demandera certainement pas d'argent aux politiques dans les années à venir», déclare sarcastiquement le Bernois.

Et d'ajouter avec sérieux:

«La Poste est une entreprise publique. Une telle fête avec des stars coûteuses envoie un mauvais signal en ces temps de hausses de prix et de mesures d'économie»

(Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci)

