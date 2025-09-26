en partie ensoleillé12°
DE | FR
burger
Suisse
La Chaux-de-Fonds

La plus haute forêt comestible d’Europe est à La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds inaugure la plus haute forêt comestible urbaine d’Europe.
A 1000 mètres, une forêt laboratoire face au dérèglement climatique.Image: Instagram jardin du mycelium

La plus haute forêt comestible d’Europe pousse en Romandie

Des pacaniers aux mûriers: La Chaux-de-Fonds invente une forêt comestible urbaine unique en Europe, ouverte à la cueillette libre. On fait le point.
26.09.2025, 12:0026.09.2025, 12:00

Perchée à plus de 1000 mètres, la plus haute forêt comestible urbaine d’Europe débarque avec ses pacaniers, mûriers et plantes exotiques. Où? A La Chaux-de-Fonds, relate Arcinfo. Ici, tout se cueille, tout s’expérimente: un terrain de jeu géant où écologie, souveraineté alimentaire et plaisir de croquer dans un fruit se mélangent.

De quoi on cause?
Qu’est-ce qu’une forêt comestible?Pourquoi en installer une à La Chaux-de-Fonds?Quels arbres et quelles nourritures va-t-on y trouver?Qui pourra en profiter?

Qu’est-ce qu’une forêt comestible?

Commençons par là. Il s’agit d’un écosystème pensé pour produire de la nourriture tout en recréant les différentes strates d’une forêt, explique le quotidien neuchâtelois. Des plantes herbacées aux arbres, en passant par les arbustes, chaque espèce contribue à nourrir, soigner et enrichir le sol. Véritable puits de carbone, une telle forêt favorise la biodiversité et la résilience des végétaux face aux maladies, assurent ses gérants.

Pourquoi en installer une à La Chaux-de-Fonds?

Le projet émane de l’association Les Jardins du Mycélium, qui alerte sur la faible souveraineté alimentaire de la Suisse «que de 53%». Pour son membre Florian Candelieri, il s’agit d’«anticiper les défis liés à l’alimentation» et de redonner vie à une chaîne naturelle d’interactions entre espèces, explique-t-il à nos confrères.

Avec ses 3300 m² et plus de 900 plantes prévues d'ici à 2032, cette forêt comestible s’inscrit dans la volonté de la Ville d’encourager la biodiversité en milieu urbain.

9 conseils pour préserver la biodiversité en Suisse

De rares projets similaires existent déjà, notamment dans le canton de Genève. Mais à La Chaux-de-Fonds ce sera unique: perchée à plus de 1000 mètres d’altitude, elle deviendra la plus haute forêt comestible urbaine d’Europe. «Nous voulons casser le cliché selon lequel rien ne pousse dans les Montagnes neuchâteloises», affirme Florian Candelieri à nos confrères.

Quels arbres et quelles nourritures va-t-on y trouver?

La forêt réunira des espèces locales et exotiques: mûriers, féviers, micocouliers ou encore pacaniers, qui produisent la noix de pécan. Ces choix permettront de tester la résistance de végétaux face au dérèglement climatique, relate Arcinfo. L’endroit se veut ainsi un laboratoire vivant, où chercheurs, habitants et curieux pourront observer l’adaptation des plantes aux conditions locales.

Qui pourra en profiter?

Pensée pour être partagée, la forêt sera ouverte aux habitants. La Ville prévoit d’y aménager des chemins et des panneaux didactiques. Les fruits et légumes produits seront en libre cueillette. «Les gens ont parfois peur de le faire, mais il faut oser», encourage Edgar Ramel, responsable du secteur vert auprès de nos confrères neuchâtelois:

«Leurs fruits sont faits pour être mangés, pas pour finir écrasés au sol»

(jah)

L'actu en Suisse c'est par ici
Le Jura s'inquiète des «premiers licenciements» à cause de Trump
Le Jura s'inquiète des «premiers licenciements» à cause de Trump
L'affaire des 22 recrues tabassées remonte au Conseil fédéral
L'affaire des 22 recrues tabassées remonte au Conseil fédéral
de Sermîn Faki
Migros franchit un cap dans sa guerre contre Coop
Migros franchit un cap dans sa guerre contre Coop
de Fred Valet
Des vaches romandes sont victimes de Trump
Des vaches romandes sont victimes de Trump
de Stefan Bühler
Face au fiasco du F-35, cet expert à une solution «beaucoup moins chère»
5
Face au fiasco du F-35, cet expert à une solution «beaucoup moins chère»
Une «montagne de beurre» menace le marché laitier suisse
Une «montagne de beurre» menace le marché laitier suisse
de Stefan Bühler
Anne Hidalgo convoite un poste prestigieux en Suisse et ça agace
3
Anne Hidalgo convoite un poste prestigieux en Suisse et ça agace
de Antoine Menusier
Un phénomène météo méconnu a frappé Lausanne ce mardi
Un phénomène météo méconnu a frappé Lausanne ce mardi
de Sven Papaux
Thèmes
On avait une très bonne raison d'aller voir des alpagas
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
La Suisse suspend les paiements pour les systèmes Patriot américains
2
Attention à ces changements de loi en octobre
3
Ces pièces de 2 euros valent jusqu'à 90 000 francs suisses
La renonciation de l'évêque de Sion acceptée par le Vatican
Le Pape Léon XIV a accepté la renonciation de l'évêque de Sion Mgr Jean-Marie Lovey, présentée le 2 août dernier conformément aux dispositions canoniques en vigueur. Le diocèse «invite à prier pour la désignation de son successeur.»
«Le Saint-Père a accepté cette renonciation, tout en demandant à Mgr Lovey de rester en poste, dans son statut et son ministère actuel d'évêque de Sion, jusqu'à l'entrée en fonction de son successeur», écrit le diocèse dans un communiqué publié jeudi.
L’article