Daniel Denoon, du FC Zurich, est actuellement prêté à la Serie A. Image: Keystone

Ce footballeur a arnaqué Galaxus pour 70 000 francs

L’ancien footballeur du FC Zurich Daniel Denoon a été reconnu coupable d’escroquerie professionnelle. Il a trompé la boutique en ligne Galaxus grâce à une astuce.

L’ancien footballeur du FC Zurich Daniel Denoon a été reconnu coupable d’escroquerie professionnelle par le tribunal d’arrondissement de Bülach. Grâce à un stratagème impliquant des colis, il a trompé le site de vente en ligne Galaxus pour un montant dépassant 70 000 francs. Le sportif a été condamné, dans une procédure abrégée, à une peine privative de liberté avec sursis de 24 mois. La période d’épreuve est de deux ans.

D'après nos informations, le juge a confirmé, après une brève audience, la proposition de jugement négociée entre le ministère public et l’accusé.

Quelle était la méthode

Le ministère public reprochait au jeune homme de 21 ans d’avoir commandé au total 37 colis sur Galaxus entre mai 2022 et mars 2023. A l’époque, Denoon jouait comme défenseur avec les moins de 21 ans et gagnait peu d’argent. Ses escroqueries lui servaient à financer son quotidien.

Sa méthode était toujours similaire: il commandait des articles – principalement des smartphones Apple – souvent au nom de connaissances ou de proches. Comme adresse de livraison, il indiquait leur domicile. Il réglait les appareils par carte de crédit, puis déclarait que les colis n’étaient jamais arrivés. L’argent lui était remboursé. Ainsi, il a escroqué Galaxus de plus de 70 000 francs grâce à ce stratagème.

Retours manipulés

Dans d’autres cas, il faisait livrer les colis dans des points relais. Il retournait soi-disant les paquets. Mais ceux-ci contenaient en réalité des déchets dont le poids correspondait à celui des produits originaux.

Le jeune homme avait retiré les codes-barres et manipulé les codes des étiquettes de retour. Il contactait ensuite le service client pour demander l’état du remboursement, sachant pertinemment que les colis se trouvaient encore à la Poste. En raison des manipulations sur le poids et les codes-barres, tout semblait correct à distance pour les collaborateurs, qui effectuaient alors le remboursement. Lorsque les paquets remplis de déchets arrivaient, l’absence de codes-barres empêchait toute attribution à un client.

Outre les escroqueries liées aux colis, le ministère public reprochait également à Denoon des infractions routières. Ainsi, fin 2023, il aurait roulé à 56 km/h dans une zone limitée à 30 km/h à Zurich. En avril 2025, il aurait en outre été surpris au volant alors que son permis à l’essai lui avait été retiré pour une durée indéterminée.

Une affaire qui secoue le monde du sport

Le jugement n’est pas encore définitif. Comme il s’agit d’une procédure simplifiée, les possibilités de recours devant la cour suprême zurichoise sont fortement limitées. En pratique, cela signifie que l’accusé reconnaît les faits et accepte la proposition du ministère public.

Depuis l’été 2025, Daniel Denoon joue en prêt pour le club de football italien Pisa, en Serie A. Son arrestation en février 2025 avait suscité un vif émoi. A l’époque, Denoon avait passé près de deux jours en détention provisoire.

Le président du FCZ, Ancillo Canepa, avait déclaré au Blick à l’époque qu’il pensait qu’il ne s’agissait «pas d’un cas dramatique». Une exclusion n’était pour lui pas envisageable, car aucune violence n’était en cause. (chm)