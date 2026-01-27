Un homme armé attaque les employés d’un McDonald’s romand

Un homme armé d’un couteau a menacé des employés du McDonald’s de la gare de La Chaux-de-Fonds, avant d’être maîtrisé puis arrêté par la police.

Plus de «Suisse»

Des employés du McDonald's de la gare de La Chaux-de-Fonds ont été menacés lundi soir par un individu armé d'un couteau. Plusieurs personnes ont été légèrement blessées en tentant de maîtriser cet homme, avant que celui-ci ne soit arrêté par la police.

Les faits se sont déroulés dans les cuisines du McDonald’s. Image: watson/keystone

Dans un communiqué diffusé mardi, la police neuchâteloise dit avoir été alertée lundi vers 19h20, alors qu'une personne «passablement agitée» semait le trouble à la gare de La Chaux-de-Fonds. Cet homme, un Algérien de 23 ans sans domicile connu, a commis un vol à l'étalage dans un commerce, avant de se réfugier dans les cuisines du McDonald's.

Là, il s'est saisi d'un couteau et a tenté de porter plusieurs coups à un employé. Il a pu être désarmé par les personnes présentes avant l'arrivée des forces de l'ordre. «Les gendarmes ont dû faire usage de la force pour le maîtriser, compte tenu de son agitation», poursuit le communiqué.

L'agresseur a été pris en charge par une ambulance et acheminé à l'hôpital pour des soins médicaux, avant d'être à nouveau mis en cellule. Le communiqué indique que cet homme était «déjà défavorablement connu des services de police.» Plusieurs plaintes ont été déposées contre lui. La police ajoute que son «Care Team» a été sollicité afin d'apporter un soutien aux personnes impliquées. (jah/ats)