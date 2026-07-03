Ruth Kündig se tient devant sa boîte aux lettres, située à Brunnen (SZ). Désormais, celle-ci doit être placée à trois mètres de là, à la limite de la propriété. C'est ce qu'exige la Poste. Image: Petra Imsand

La Poste veut priver de courrier cette retraitée pour trois mètres

Une retraitée dénonce l'obligation de déplacer sa boîte aux lettres à la limite de sa parcelle, une exigence de la Poste qu'elle juge absurde dans son cas.

Peter Imsand / ch media

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«307 centimètres», dit Ruth Kündig en posant son mètre pliant. Secouant la tête, la retraitée se tient sur le parvis de sa maison, à Brunnen (SZ). La raison de son agacement: un certain courrier envoyé par la Poste.

Depuis des années, les querelles de boîtes aux lettres avec le géant jaune font régulièrement bouillir les esprits dans le pays. En effet, depuis 2012, la Poste peut exiger que les boîtes aux lettres soient déplacées jusqu'à la limite de la parcelle. Quiconque ne se conforme pas à cette exigence doit s'attendre à ne plus recevoir son courrier.

Ruth Kündig, de Brunnen, a elle aussi reçu un courrier de ce type. Sa boîte aux lettres devrait, elle aussi, se trouver à la limite de la parcelle, comme pour de nombreuses autres maisons individuelles et bifamiliales, alors qu'elle n'en est aujourd'hui séparée que par un parvis. Ruth Kündig explique:

«Le facteur lui-même nous a confirmé que ce n'était pas un problème pour lui»

Des frais à la charge des propriétaires

Dès fin mars, Ruth Kündig a reçu un courrier de la Poste. Le couple y était sommé de mettre sa boîte aux lettres en conformité avec les prescriptions en vigueur d'ici la mi-juin. Cela n'ayant pas été fait, une nouvelle sommation a suivi mi-juin, avec un nouveau délai fixé à fin juillet.

Dans son courrier, la Poste se réfère aux exigences légales de l'ordonnance sur la poste. Selon celle-ci, les boîtes aux lettres doivent être librement accessibles et disposer d'un compartiment courrier et de dépôt suffisamment grand. Le respect de ces exigences serait vérifié et mis en œuvre progressivement dans toute la Suisse.

Pour Ruth Kündig, cette exigence est difficilement compréhensible. Elle confie au Bote:

«Je me sens impuissante»

Après le premier courrier, elle et son mari auraient tenté de prendre contact avec le collaborateur de la Poste en charge du dossier. Elle déplore:

«Nous avons appelé plusieurs fois, mais n'avons réussi à joindre personne»

Pour Ruth Kündig, la demande de la Poste est difficile à comprendre. Image: Petra Imsand

Critique de la rationalisation croissante

Entretemps, le couple aurait décidé de commander une nouvelle boîte aux lettres et de la monter contre la clôture, à la limite de la parcelle. Les frais seraient à leur charge.

Dans un entretien avec Bote, Ruth Kündig critique:

«A notre époque où tout va très vite, on ne peut pas se permettre de perdre du temps avec des démarches inutiles pour la distribution du courrier. Grâce au téléphone portable, les facteurs peuvent être localisés à tout moment par leur employeur. Personne ne peut se permettre de traîner pendant sa tournée.»

Elle poursuit:

«Les seniors comme moi repensent avec nostalgie à des temps plus humains, lorsque les facteurs avaient encore le temps pour un mot gentil.»

Elle se demande si, avec de telles mesures, la Poste ne finit pas par se nuire à long terme. Elle conclut: