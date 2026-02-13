en partie ensoleillé10°
DE | FR
burger
Suisse
La Poste

Genève: l'ancien ministre Khrapounov s'embrouille avec La Poste

Viktor Khrapounov et sa famille ont tenté à plusieurs reprises d'ouvrir un compte chez Postfinance.
Viktor Khrapounov et sa famille ont tenté à plusieurs reprises d'ouvrir un compte chez Postfinance.

Cet ancien ministre kazakh s'embrouille avec La Poste

La famille de Viktor Khrapounov, installée à Genève, se voit interdite de compte chez Postfinance. Le Tribunal fédéral vient de rejeter son recours.
13.02.2026, 12:0013.02.2026, 14:57

L'ancien ministre kazakh Viktor Khrapounov et sa famille ne pourront pas ouvrir de compte chez Postfinance. Le Tribunal fédéral a rejeté son recours. La famille, qui vit à Genève, exigeait que Postfinance respecte son devoir d'assurer le service universel en matière de trafic de paiements.

Les membres de la famille ont tenté à plusieurs reprises d'ouvrir un compte dans la filiale de La Poste Suisse. Viktor Khrapounov a ainsi pu ouvrir un compte en août 2011 et en mai 2012, mais ceux-ci ont été fermés après examen. Pour cette raison, six membres de la famille ont saisi la justice.

Un cadre de La Poste veut «se débarrasser de ces sales Noirs»

En première instance, la justice genevoise a refusé d'entrer en matière sur le recours de la famille, estimant qu'il n'existait pas de contrat entre les deux parties. Par conséquent, la disposition du code de procédure civile selon laquelle les consommateurs peuvent intenter une action en justice à leur lieu de résidence en cas de litige découlant d'un contrat ne s'applique pas.

Pas d'obligation absolue

Un avis confirmé par le Tribunal fédéral dans un arrêt publié vendredi. Pour les juges de Mon-Repos, Postfinance est certes tenue d'assurer un service universel en matière de paiements. Mais cette obligation n'est pas absolue et l'institut peut refuser, dans certains cas, l'utilisation des services de paiements à certains clients.

L'obligation légale imposée à Postfinance ne fonde pas une quelconque relation juridique effective entre l'institution et un client potentiel. Pour cette raison, les Khrapounov ne pouvaient pas déposer plainte pour demander le respect d'un contrat, conclut le Tribunal fédéral. (jzs/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Son excès de vitesse d'1 km/h dans le Jura va lui coûter 2600 francs
Son excès de vitesse d'1 km/h dans le Jura va lui coûter 2600 francs
Les CFF galèrent sur cet axe international très prisé
Les CFF galèrent sur cet axe international très prisé
de Stefan Ehrbar
Les arguments qui ont sauvé Jessica Moretti de la détention
Les arguments qui ont sauvé Jessica Moretti de la détention
Pourquoi cette ex-élue Verte romande a échappé aux pénalités du chômage
1
Pourquoi cette ex-élue Verte romande a échappé aux pénalités du chômage
de Andreas Maurer
Les hangars du F-35 vont coûter plus cher que prévu à l'armée suisse
Les hangars du F-35 vont coûter plus cher que prévu à l'armée suisse
Thèmes
Ce taureau court au milieu d'une banque et provoque le chaos
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Swisscom hausse ses prix, mais les revenus continuent de baisser
À partir d'avril, Swisscom augmentera ses tarifs, ce qui devrait rapporter plusieurs dizaines de millions de francs à l'opérateur.
La hausse des prix des abonnements chez Swisscom, qui entrera en vigueur en avril, rapportera plusieurs dizaines de millions de francs à l'opérateur, estime son patron Christoph Aeschlimann. L'augmentation ne mettra toutefois pas fin à l'érosion des revenus du géant bleu.
L’article