en partie ensoleillé18°
DE | FR
burger
Suisse
La Poste

La Poste veut créer 200 postes en informatique à Lisbonne

La Poste suisse biffe 200 postes et les recrée au Portugal

Face à la pénurie d’informaticiens en Suisse, La Poste mise sur Lisbonne pour renforcer son vivier de talents.
09.09.2025, 10:5009.09.2025, 10:50
Plus de «Suisse»
La Poste veut cr
La Poste choisit le Portugal pour son avenir numérique.Keystone

La Poste prévoit de créer 200 nouveaux postes dans le domaine informatique au Portugal d'ici fin 2030. Elle souhaite se constituer un vivier plus important de nouveaux collaborateurs. En Suisse, un nombre équivalent de postes devrait être supprimé, sans licenciements.

La Poste a confirmé mardi à Keystone-ATS un article publié à ce sujet dans le Tages Anzeiger. Selon le service de communication du géant jaune, l'entreprise a besoin pour l'avenir d'une organisation informatique hautement qualifiée et diversifiée. Son site informatique de Lisbonne lui offre un vivier de talents internationaux beaucoup plus vaste, selon elle.

Recherche d'emploi à l'étranger

A l'avenir, la Poste ne publiera plus ses offres d'emploi dans le domaine informatique uniquement en Suisse, mais aussi à l'étranger. Cela permettra de pourvoir les postes vacants le plus rapidement possible «et avec les compétences requises».

Migros et La Poste ont un projet en commun avec des robots-facteurs

Selon les informations communiquées mardi, la Poste emploie environ 1500 collaborateurs dans le domaine informatique en Suisse. L'entreprise estime qu'environ 500 postes seront vacants au cours des cinq prochaines années en raison de la fluctuation naturelle et des départs à la retraite. Le site de Lisbonne compte actuellement environ 60 postes à temps plein. D'ici 2030, près de 260 personnes devraient donc travailler dans la capitale portugaise.

Le site informatique de Lisbonne a été annoncé en septembre 2022. Cette décision avait alors été justifiée par la pénurie de main-d'œuvre qualifiée. Il n'était plus possible de recruter suffisamment de spécialistes informatiques en Suisse. (jah/ats)

L'actu sur l'économie? Par ici
Voici comment la Suisse pourrait faire mal aux Etats-Unis
3
Voici comment la Suisse pourrait faire mal aux Etats-Unis
de Alexandre Cudré
Ce canton est la plus grande victime de Trump en Suisse
1
Ce canton est la plus grande victime de Trump en Suisse
de Maurizio Minetti
Le marché suisse du logement en pause estivale
Le marché suisse du logement en pause estivale
Voici ce qui va coûter plus cher à La Poste
1
Voici ce qui va coûter plus cher à La Poste
de Stefan Ehrbar
Le prix du chocolat explose en Suisse: comment Migros et Coop réagissent
2
Le prix du chocolat explose en Suisse: comment Migros et Coop réagissent
de Daniel Vizentini
Thèmes
La Montagne de «Game Of Thrones» a encore battu un record
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
1 Commentaire
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
1
Les plus lus
1
Migros franchit un cap dans sa guerre contre Coop
2
Un radar inhabituel et très efficace débarque en Suisse romande
3
Easyjet supprime la moitié de ses vols dans cet aéroport suisse
Les policiers valaisans seront filmés en pleine action
Le Valais prévoit d’équiper ses policiers de caméras-piétons lors d’interventions sensibles, un outil destiné à apaiser les tensions et documenter les opérations.
Les policiers valaisans devraient être équipés de «bodycams» lors de manifestations ou d'interventions à risque. Le Conseil d'Etat a adopté le projet de modification de la Loi sur la Police cantonale (LPol). L'objet doit encore être soumis au Grand Conseil lors de la session de novembre 2025.
L’article