Le bateau «Montreux», de la CGN Image: KEYSTONE

La manœuvre de ce bateau de la CGN a mal fini sur le Léman

Le «Montreux» a endommagé plusieurs embarcations en voulant accoster ce vendredi à Genève.

Plus de «Suisse»

Fin de semaine mouvementée pour le bateau «Montreux» de la CGN.

Dans un communiqué relayé par la Tribune de Genève, la compagnie indique que son navire de la flotte Belle Époque n’a «pas pu accoster correctement» à son arrivée dans la rade de Genève, aux alentours de 14h30.

A son approche du débarcadère du Mont-Blanc, il est ainsi «venu s’appuyer lourdement sur plusieurs embarcations» se trouvant plus en amont.

Des croisières supprimées

L'incident n'a heureusement fait que des dégâts matériels, aucun blessé n'étant à déplorer. La CGN va enquêter pour en déterminer les circonstances exactes.

Sur son site, la compagnie lacustre indique que l'ensemble des croisières touristiques du «Geneva Tour» sont pour l'heure supprimées. Ce week-end, le bateau «Montreux» sera remplacé par le «Lavaux» sur la croisière Genève-Nyon-Genève ainsi que sur le «Geneva Tour». Et ce «avec une capacité restreinte et aucun service de boisson/restauration à bord».

Les départs et arrivées se feront de plus au débarcadère de Genève-Pâquis au lieu de Genève Mont-Blanc. (jzs)