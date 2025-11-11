La Voie Bleue relie les ports de Bellevue et de Corsier. Keystone

La ligne controversée de la CGN a été «sabotée» à Genève

La compagnie lacustre évoque un «acte de sabotage» entraînant des annulations vendredi dernier sur la Voie Bleue, entre Corsier et Bellevue (GE).

Le projet avait suscité une levée de boucliers à Genève. Et la CGN n'est semble-t-il pas au bout de ses peines avec sa Voie Bleue.

Dans un communiqué publié ce mardi, la compagnie lacustre fait état d'un «acte de sabotage» visant cette ligne reliant Corsier à Bellevue. Les faits mentionnés sont survenus dans la nuit du 6 au 7 novembre.

Selon la CGN, les bouées délimitant le site palafittique de Corsier ont ainsi été retirées. Indispensables à la navigation, leur absence a entraîné l'annulation des traversées sur la ligne durant la journée de vendredi.

Les équipes de la CGN sont intervenues samedi pour rétablir la situation, permettant une reprise du trafic lundi 10 novembre. Une plainte pénale a été déposée.

Un précédent

A noter que cet incident n'est pas une première, puisque selon la compagnie, un «sabotage similaire» était déjà survenu peu avant le lancement de la Voie Bleue.

Pour rappel, la ligne avait fait grincer de nombreuses dents au bout du lac. Contestant sa création, des associations et autres privés craignaient un afflux de trafic, notamment frontalier, dans leurs rues.

La liaison propose dix trajets par jour en semaine, principalement pour les pendulaires. Elle est à l'essai pour trois ans.

Porté par des entreprises privées et des communes avec le soutien du canton, la Voie Bleue a été attaquée sur le plan juridique par des riverains de Corsier. Le Tribunal fédéral doit encore se prononcer sur le fond. (jzs)