Des distributeurs de protections menstruelles seront installés à Lausanne. Image: Ville de Lausanne

Lausanne mettra à disposition des protections menstruelles gratuites

Dès le mois de septembre, des distributeurs de protections menstruelles seront installés dans les infrastructures sportives, les bibliothèques, les musées et les établissements scolaires de la ville. Un dispositif qui s'étendra dans un second temps.

Plus de «Suisse»

«En mettant à disposition des protections menstruelles gratuites dans les bâtiments et infrastructures communales, nous souhaitons faciliter la vie des filles et des femmes», explique Emilie Moeschler, conseillère municipale en charge des sports et de la cohésion sociale de la Ville de Lausanne, dans un communiqué. Elle cite en exemple une sportive qui pourrait bénéficier de ces protections lors d'un entrainement. Et de poursuivre:

«Rendre visible et banal l’accès à ces protections, c’est aussi une manière de briser les tabous qui existent autour des règles» Emilie Moeschler, conseillère municipale en charge des sports et de la cohésion sociale de la Ville de Lausanne.

Quels lieux seront concernés par ces nouvelles mesures?

Les bibliothèques municipales,

Les principales installations sportives communales, comme les piscines, le stade de Coubertin ou le centre sportif de Mauvernay,

L'ensemble des bâtiments scolaires et parascolaires lausannois accueillant les élèves dès la 7P. «Les questions menstruelles ne doivent pas entraver l’accès à l’école. Au contraire, c’est un lieu où chaque personne concernée doit pouvoir trouver aide et conseil lorsqu’elle en a besoin», rappelle David Payot, conseiller municipal en charge de l’enfance, la jeunesse et des quartiers.

Dispositif étendu courant septembre

Dans un second temps, le dispositif va s'étendre à l’ensemble des installations et centres sportifs gérés par la Ville, mais également dans les musées communaux et les toilettes accessibles au public dans les bureaux de l’administration.

«Nous souhaitons toucher un public aussi large que possible, et cela inclut aussi les femmes précarisées, sans domicile fixe, pour qui l’accès à ces protections représente un véritable besoin.» Emilie Moeschler

Pour rappel, les quelque 350 femmes qui fréquentent le dispositif d'urgence lausannois ont, depuis ce printemps, accès à des protections menstruelles dans les structures d’accueil de jour, ainsi que dans les hébergements d’urgence.

Les produits mis à disposition seront fabriqués à 100% avec du coton bio et exempts de produits toxiques. (ag)