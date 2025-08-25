brouillard12°
DE | FR
burger
Suisse
Lausanne

Deuxième nuit d'émeutes à Lausanne

Plusieurs poubelles ont été incendiées lundi soir dans le quartier de Prélaz, à Lausanne, où un adolescent a trouvé la mort la veille, lors d'une course-poursuite avec la police.
Plusieurs poubelles ont été incendiées lundi soir dans le quartier de Prélaz, à Lausanne, où un adolescent a trouvé la mort la veille, lors d'une course-poursuite avec la police.image: watson dr

Deuxième nuit d'émeutes à Lausanne

Plusieurs dizaines de manifestants se sont à nouveau réunis dans le quartier de Prélaz, à Lausanne, lundi soir, en réaction à la mort du jeune Marvin et aux scandales qui éclaboussent la police municipale. 7 personnes ont été interpellées.
25.08.2025, 22:3226.08.2025, 06:20
Team watson
Team watson
Plus de «Suisse»

Selon des journalistes de watson présents sur place, plusieurs dizaines de personnes se sont donné rendez-vous ce lundi dans le quartier de Prélaz, sitôt la nuit tombée. L'avenue a été déjà agitée la veille par des manifestations sporadiques, suite à l'accident qui a coûté la vie au jeune Marvin, un Lausannois de 17 ans, dimanche matin à l'aube, dans une course-poursuite avec les forces de l'ordre.

Qui était Marvin, l'ado de 17 ans décédé en fuyant la police?

Si l'ambiance est encore passablement «calme» autour de 22 heures, plusieurs poubelles incendiées et tirs de mortier ont été constatés par nos journalistes sur place.

La rue était encore calme en milieu de soirée.
La rue était encore calme en milieu de soirée.image: watson dr
Des jeunes encagoulés, dans le quartier de Prélaz.
Des jeunes encagoulés, dans le quartier de Prélaz.image: watson dr

Malgré des appels à manifester et à une «flashmob patriote» de la part de l'extrême-droite, comme l'ont rapporté plus tôt dans la journée nos confrères de Blick, les manifestants sont surtout des jeunes du coin déjà présents la veille. La plupart des visages sont dissimulés par des capuchons ou des cagoules. Beaucoup de curieux ont également fait le déplacement pour venir jeter un oeil.

Au moins trois voitures de police, qui s'est faite discrète jusque-là, se trouvent sur les lieux autour de 22h15.

Vidéo: watson
Vidéo: watson

Peu avant 23 heures, alors que les hurlements plaintifs des sirènes raisonnent à l'ouest de Lausanne, l'arrivée de camions avec jets à eau et les sommations de la police de quitter les lieux dispersent en partie la foule. Des sprays de gaz lacrymogènes et l'air irrespirable achèvent de faire fuir les passants.

Un camion avec jet à feu, aux alentours de 22h45.
Un camion avec jet à feu, aux alentours de 22h45.image: watson dr

Outre les bennes à ordures et les triangles de la police, un abri de bus fait partie des victimes collatérales de la soirée. Des habitants du quartier se sont relayés à grand renfort d'extincteurs pour venir à bout des incendies sur la chaussée.

Pendant qu'un camion antiémeute bloque la fin du chemin de Renens, où une partie de la foule s'est déportée et où d'autres incendies se sont déclarés, les policiers enjoignent tout le monde à lever les voiles. «Il faut rentrer chez vous!». L'appel se perd dans la fureur des émeutiers, encore nombreux aux alentours de 23 heures 30.

«Cocktails Molotov»

Dans un communiqué, la police cantonale vaudoise fait état de la présence d'entre 150 et 200 manifestants lundi soir. Des incidents sont également survenus dans le quartier des Boveresses/Praz-Séchaud où d’autres jeunes ont bouté le feu à des containers et endommagé fortement un bus des Transports Lausannois (TL).

Des policiers interviennent au milieu de l&#039;avenue de Morges (quartier de prelaz) lors de la deuxieme nuit d&#039;emeutes suite a l&#039;accident mortel survenu a un jeune homme mineur en scooter ...
La police a procédé à «4 tirs de prismes en caoutchouc et 54 tirs de grenades lacrymogènes». Keystone

«A nouveau confrontés à l’agressivité des émeutiers, mieux préparés et tout autant déterminés que la veille, les policiers ont dû faire usage des moyens de contrainte [...] Le calme est revenu peu après minuit», détaille la police, dont les patrouilles déployées sur place ont essuyé «des jets de cailloux, de barrières de chantier, mortiers, cocktails Molotov et d'engins pyrotechniques».

Sept personnes ont été interpellées. A ce stade, le bilan policier ne fait d'état d'aucun blessé parmi ses effectifs et parmi les manifestants.

L'actu en Suisse c'est par ici

Meurtres de Corcelles: «Le mari dégageait de mauvaises ondes»
de Antoine Menusier
6
Swatch ordonne la hausse du prix de cette montre aux Etats-Unis
de Sven Papaux
«L'UDC joue à un jeu particulièrement pernicieux»
de Antoine Menusier
8
Le glacier d'Aletsch disparaîtra en 2100, selon une étude
Thèmes
Les travaux à Lausanne
1 / 13
Les travaux à Lausanne

La gare de Lausanne
source: keystone
partager sur Facebookpartager sur X
Les images des émeutes à Lausanne
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
3 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
3
Les plus lus
1
On a gravi en Valais le plus haut sommet d'Europe accessible à pied
2
F-35: le chef de l’armée de l’air contredit le Conseil fédéral
3
Il y a un hic avec le contrat le plus lucratif du hockey suisse
La Poste suisse n'enverra plus de colis vers les Etats-Unis
Après la décision du gouvernement américain de supprimer la franchise de 800 dollars pour l'importation de marchandises, la Poste prend des mesures.
A partir de mardi, La Poste stoppe temporairement les envois de marchandises aux Etats-Unis en raison des nouvelles prescriptions douanières du gouvernement américain. Les envois de documents et les envois express vers le pays nord-américain restent toutefois possibles.
L’article