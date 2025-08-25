bien ensoleillé21°
Ado décédé à Lausanne: un nouveau détail révélé

Des fleurs sont deposees sur le lieu de l&#039;accident mortel survenu a un jeune homme mineur en scooter la veille, ce lundi 25 aout 2025 a Lausanne. Le jeune de 17 ans a perdu la vie dans un acciden ...
Des fleurs sont déposées sur le lieu de l'accident mortel à Lausanne.Keystone

Ado décédé à Lausanne: un nouveau détail révélé

Les informations livrées par la police cantonale vaudoise sur le drame survenu dimanche comportaient une erreur: le jeune scootériste qui fuyait les forces de l'ordre ne circulait pas à contre-sens au moment de l'accident.
25.08.2025, 13:4525.08.2025, 13:50
Un jeune homme de 17 ans a trouvé la mort tôt dimanche matin à Lausanne en fuyant la police au guidon d'un scooter volé. Perdant la maîtrise de son engin, l'adolescent avait terminé sa course contre le mur d’un garage.

Dans un «rectificatif» publié ce lundi, la police cantonale vaudoise revient sur ses informations livrées après le drame. Elle corrige une erreur dans son récit de la course-poursuite.

Que s'est-il passé?

Contrairement à ce qui avait été indiqué, le scootériste ne circulait en effet pas à contre-sens au moment du drame: «Dans le secteur de l’accident, la circulation est possible dans les deux sens, indique la police. Le pilote du scooter ne circulait donc pas en sens interdit. Avec nos excuses pour cette erreur.»

Un adolescent de 17 ans meurt dans un accident de scooter à Lausanne

L'incident n'est pas sans rappeler celui survenu dans la nuit du 30 juin au 1er juillet dernier sur la route des Plaines-du-Loup à Lausanne. Ce soir-là, c'est une adolescente de 14 ans qui avait perdu la vie au guidon d'une moto, alors qu'elle tentait aussi de se soustraire à un contrôle de police.

Une nuit d'émeutes

Dimanche, le drame a provoqué une nuit d'émeutes dans la capitale vaudoise. Des jeunes, pour la plupart cagoulés, se sont réunis dimanche dès 21h20, installant des barrages au travers de la chaussée dans le quartier de Prélaz.

Les émeutiers ont bouté le feu à ces barricades improvisées, ainsi qu'à plusieurs poubelles et containers. Ils ont tenté d'en faire de même avec un bus articulé des tl, l'endommageant fortement.

«Ils étaient enragés»: Lausanne digère sa nuit d'émeutes

Des policiers ont également essuyé des jets de projectiles et des tirs d'engins pyrotechniques. Seize balles en caoutchouc et trois grenades lacrymogènes ont été lancées par les forces de l'ordre «pour contenir l'agressivité des émeutiers».

A ce stade, la police n'a pas connaissance de blessés du côté des manifestants ou dans ses rangs.(jzs/ats)

Les images des émeutes à Lausanne
