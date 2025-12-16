Cette boutique romande cache «une arnaque soigneusement élaborée»

Présentée comme une enseigne lausannoise historique, la plateforme Elise-Avenue.com serait exploitée depuis l’étranger. Une enquête de 24 heures met en lumière ses zones d’ombre.

Un site de vente en ligne se présentant comme une boutique lausannoise promet depuis plusieurs jours des réductions dépassant 80% sur des articles de mode. Comme le rapporte 24 heures: «ces offres alléchantes semblent cacher une arnaque soigneusement élaborée»



Baptisé Elise-Avenue.com, le site affirme fermer définitivement «aujourd’hui». Pour justifier cette liquidation express, il invoque le décès de la fille de la fondatrice et la nécessité de se recentrer sur sa famille. Du coup, des manteaux à plus de 250 francs sont, par exemple, proposés à moins de 60 francs, accompagnés de promesses de mode «consciente et durable».

Derrière Elise-Avenue.com, une société britannique sans ancrage suisse. Image: Screenshot

Des indices qui ne trompent pas

Plusieurs signaux d’alerte apparaissent. Les visuels utilisés sont générés par intelligence artificielle et l’annonce de fermeture, censée être imminente, circule depuis des jours. Surtout, la raison sociale «Elise Lausanne S.à.r.l.» mentionnée sur le site n’existe pas, selon un expert cité par nos confrères.

Ce dernier, Jakob Grabowski, responsable du soutien à la création d’entreprise au Centre patronal relève que le site est exploité par une société britannique, Aegistec Ltd., fondée en mai 2025, alors que la boutique prétend avoir été créée en 2005. Le site est hébergé par la plateforme Shopify et signalé sur plusieurs pages recensant des sites douteux.

La FRC appelle à la prudence

Contactés par 24 heures, les responsables du site n’ont pas donné suite. La Fédération romande des consommateurs (FRC) indique, quant à elle, ne pas avoir reçu de plaintes spécifiques à ce stade, mais appelle à la vigilance. Sa juriste, Malika Pessard, souligne, auprès de nos confrères que le site «n’a rien de lausannois», pointant notamment des mentions légales faisant référence au droit français.

«Dans le cas présent, on profite de l’élan de solidarité de Noël. C’est vil»

La FRC recommande de vérifier l’identité du vendeur, la présence de coordonnées claires et l’inscription de l’entreprise au registre du commerce. (jah)