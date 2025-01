Lausanne lance un kit en sac pour stimuler la transition écologique

Ce kit fournit des outils pratiques pour faciliter, imaginer et réaliser avec son voisinage des actions collectives. ville de lausanne

Le Bureau du climat et de la durabilité (BCD) de Lausanne a lancé jeudi une approche inédite pour favoriser la transition écologique et sociale de la ville. Son nom? Le «Kit pour sauver le monde... ou presque!». Quatre balades-spectacles sont également organisées en ce sens.

Cette boîte à outils offre des ressources pratiques pour aider les citoyens à imaginer et réaliser des actions collectives au sein de leur quartier ou de leur immeuble. L’objectif est de permettre à la population de devenir actrice du changement, en commençant à une échelle locale. Elle a été inaugurée en marge de la conférence «2040, j'y vais!» organisée par «Le hub des possibles», avec la présence de l'écrivain, réalisateur et militant écologiste Cyril Dion.

Le kit contient du matériel pour organiser une rencontre avec son voisinage et réfléchir à des actions concrètes pour un futur désirable, indique jeudi la Ville dans un communiqué.

Ledit sac. ville de lausanne

Un catalogue d'actions y propose aussi des idées autour de thématiques comme celle de l'économie d'eau et d'énergie, de la mobilité, de la nature en ville, de l'alimentation, ainsi que celles de la consommation et des liens de voisinage.

«La Ville de Lausanne et son BCD mettent à disposition des outils innovants, complémentaires aux politiques publiques, pour encourager des actions locales fortes en faveur de la durabilité, du climat et de la biodiversité» La municipale lausannoise Natacha Litzistorf, citée dans le communiqué

Dans un sac de toile, le «Kit pour sauver le monde... ou presque!" est disponible sur réservation. Il peut être retiré sur demande auprès du BCD par courriel ou par téléphone.

En parallèle, quatre balades-spectacles «Visites du futur imparfait» d'une heure dans l'espace public et animées par le comédien Yvan Richardet, sont proposées pour mettre en lumière les écueils de notre temps et faire réfléchir à la transition nécessaire, à travers une approche ludique et humoristique. La première visite se déroulera le 8 février dans le quartier de Beaulieu. Les trois autres auront lieu les 8 mars, 3 avril et 14 mai. (mbr/ats)