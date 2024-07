Lausanne annule l'amende de 7500 véhicules flashés

Un radar installé à l'avenue de l'Elysée à Lausanne a flashé 7500 véhicules en quelques jours. Keystone

Le zone à 30km/heure de l'avenue de l'Elysée à Lausanne a été le théâtre de 7500 dépassements de vitesse. Et pourtant, la ville de Lausanne ne va pas les sanctionner. Explications.

Un radar installé à l'avenue de l'Elysée à Lausanne a flashé plus de 7500 véhicules en quelques jours. Comme il est situé dans la première «zone 30 sur axe» de Lausanne, la Municipalité en conclut que les mesures d’accompagnement et de signalisations n’étaient pas suffisantes. Aucune sanction ne sera retenue.

La première zone 30 sur axe, soit un tronçon limité à 30 km/h sur une route destinée à la circulation générale, est entrée en vigueur en mai dernier à l’est de l’avenue de Cour, entre l’avenue Frédéric-César-de-la-Harpe, celle de l’Elysée et jusqu'à l’avenue Fantaisie détaille la Municipalité lundi. Depuis mercredi dernier, elle fait l’objet de contrôles de vitesse via un radar.

Vu le nombre exceptionnellement important d’infractions commises, la Municipalité a conclu que la signalisation et les mesures d’accompagnement n’étaient pas assez visibles et que les usagers n’ont pas compris que l’avenue de l’Elysée est désormais limitée à 30 km/h:

«De plus, suite à un problème technique, deux indicateurs de vitesse sur trois affichaient encore un smiley souriant vert jusqu’à 50 km/h et ce jusqu’à vendredi» Communiqué de la Ville

Aucune sanction ne sera retenue contre les usagers en excès de vitesse, annonce la Ville:

Le radar sur l’avenue a été arrêté le temps de renforcer la signalisation sur place et que la population s’habitue à ce changement de vitesse ;

; Une nouvelle période d’adaptation est prévue suite à la mise en place des mesures d’informations supplémentaires.

La limitation à 30 km/h des avenues de Cour et Elysée s’intègre dans la stratégie de la Municipalité d’abaissement des vitesses. Objectif: apaiser le trafic, limiter le bruit routier et augmenter la sécurité pour l’ensemble des usagers et des usagères. (jch/ats)