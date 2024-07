Affaire Mike: les six policiers acquittés en appel

Le frère, la veuve et l'avocat de la famille de Mike Ben Peter lundi à Renes. Keystone

La Cour d'appel confirme lundi l'acquittement des six policiers dans l'affaire Mike Ben Peter.

Le Tribunal cantonal a confirmé lundi à Renens l'acquittement des six policiers dans l'affaire de la mort de Mike Ben Peter. La Cour d'appel ne les a pas reconnus coupables du décès du Nigérian de 39 ans lors d'une intervention antidrogue musclée à Lausanne en 2018.

Après un acquittement en première instance en juin 2023, après trois jours d'un procès en appel retentissant, les trois juges de la Cour devaient à leur tour déterminer si les six agents étaient coupables d'homicide par négligence mais aussi d'abus d'autorité, chef d'accusation rajouté en deuxième instance. Ils ont répondu par la négative pour tous les deux.

Devoir de prudence

Les juges se sont notamment référés aux expertises médico-légales. Celles-ci ont relevé qu'il était impossible de dire avec certitude que Mike Ben Peter était mort à cause de l'intervention policière, et notamment en raison du plaquage ventral pratiqué par les agents. La Cour d'appel a aussi estimé que les policiers n'avaient pas violé leur devoir de prudence de «manière fautive».

Plus d'une centaine de personnes avaient fait le déplacement lundi à Renens. Environ septante d'entre elles ont pris place dans la salle d'audience cantonale pour soutenir la famille de la victime, sa veuve et son frère notamment, ainsi que les six prévenus.

Rarement vu en Suisse

A l'extérieur, des membres du collectif Kiboko ont déployé des banderoles, soulignant qu'«en Suisse aussi, la police tue» et demandant justice pour Mike, Lamin, Hervé, Nzoy, tués selon eux par la police.

La lecture de ce jugement avait suscité de vives réactions, à l'intérieur et à l'extérieur de la salle d'audience de Longemalle. Plusieurs personnes avaient notamment envahi le hall du tribunal pour crier leur colère et conspuer la police, dans une scène rarement vue dans un procès en Suisse. (jch/ats)