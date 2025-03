Trois personnes ont été blessées par une voiture à Lausanne

Le Conseil fédéral est écartelé entre Trump et l'UE

Caresser les Etats-Unis dans le sens du poil, ou faire de l'œil à l'Union européenne? Ou bien se cacher? La politique suisse peine à se mettre d'accord.

Karin Keller-Sutter a révisé ses classiques. Durant les dernières vacances de Noël, elle a lu la biographie de Donald Trump The Art of the Deal. Et récemment, la présidente de la Confédération a fait état de ses observations dans l'émission Infrarouge de la RTS: