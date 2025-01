Le réaménagement de la gare de Lausanne suscite des oppositions

Le projet de réaménagement de la place de la Gare de Lausanne a suscité 17 oppositions et quatre observations. Les tl font partie des opposants. Des séances de conciliation sont prévues.

Mis à l’enquête du 20 novembre au 19 décembre 2024, le projet de réaménagement pérenne de la place de la Gare de Lausanne et de ses rues connexes a suscité 17 oppositions et quatre observations. Des séances de conciliation auront lieu prochainement avec les opposants, annonce la Ville mardi.

«Ces 21 retours, nombre raisonnable compte tenu de l'importance du projet, vont être analysés afin de voir s'ils peuvent déboucher sur l'adaptation de certains éléments», explique Natacha Litzistorf, municipale lausannoise en charge du logement, de l'environnement et de l'architecture. En cas d'adaptation substantielle du projet, une enquête publique complémentaire interviendra dans le courant de l'année, est-il précisé.

Des arrêts de bus trop courts

Selon des informations publiées mardi par 24 heures et confirmées par Natacha Litzistorf, les transports publics de la région lausannoise (tl) font partie de ces opposants. La municipale relève:

«Les tl demandent que les arrêts de bus soient plus longs, pour pouvoir faire circuler davantage de bus»

Et de préciser au quotidien que les équipes des tl et celles de la Ville ont tenu huit séances ensemble. «S’il s’avère que les tl ont raison, alors nous réaliserons des arrêts plus grands», prévoit-elle.

«Nous considérons que l’opposition des tl n’est ni hors norme ni inélégante. Elle permettra de poursuivre les discussions» Natacha Litzistorf, municipale lausannoise.

Fin des travaux attendus pour 2036-2037

Par la suite, le projet définitif sera transmis au Conseil communal pour adoption, puis à la Direction générale de la mobilité et des routes pour approbation. Le permis de construire est attendu pour 2027, afin de pouvoir débuter les travaux «en coordination étroite avec l'avancée de la transformation et de l'agrandissement de la gare», souligne la Ville. Et il faudra sans doute attendre jusqu'en 2036-2037 pour la fin des travaux.

La Ville de Lausanne a présenté mi-novembre dernier le visage de la future place de la Gare et de ses rues connexes. Le parvis sera entièrement renouvelé avec la création de deux esplanades en gradins, séparées par une allée centrale. Un «généreux mobilier urbain» et une «riche arborisation» avec la plantation de 70 arbres sont prévus.

En matière de coûts, le budget pour l'aménagement de la place de la Gare se monte à 16 millions de francs. Il est financé selon la répartition suivante: Confédération 46%, CFF Immobilier 12,3%, Canton 32,2%, Ville 9,5%. Pour les rues connexes, le budget atteint 13 millions. Il est financé à 100% par la Ville. (ag/ats)