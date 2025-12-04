Une massive fraude aux assurances sociales révélée à Lausanne

stratus fréquent
Massive fraude aux assurances sociales révélée à Lausanne

La justice vaudoise a mis à jour une fraude à l&#039;assurance sociale en enquêtant sur le «tristement célèbre» immeuble de la rue de Genève 85 à Lausanne.
Le «tristement célèbre» immeuble de la rue de Genève 85, à Lausanne.Image: Gooogle street view

Pas moins de 41 personnes sont prévenues de fraude dans le «tristement célèbre» immeuble de la rue de Genève 85 dans la capitale vaudoise. Le préjudice est estimé à 1,9 million de francs.
04.12.2025, 11:1304.12.2025, 11:19

La justice vaudoise a mis à jour une fraude à l'assurance sociale en enquêtant sur le «tristement célèbre» immeuble de la rue de Genève 85 à Lausanne: 41 personnes sont accusées d'avoir reçu des prestations sociales indues pour la prise en charge de leur loyer.

Le préjudice est estimé à quelque 1,9 million de francs et les services sociaux de l'Etat de Vaud ont porté plainte, annonce jeudi le Ministère public vaudois dans un communiqué.

Des fonctionnaires lui font perdre 20 000 francs et refusent de rembourser

Cet immeuble, qui fait régulièrement la «une» des médias, est connu comme une base pour le trafic de drogue à Lausanne. En investiguant sur ces activités, mais aussi sur l'occupation d'appartements par des personnes en situation de séjour illégal, les enquêteurs ont remarqué que de nombreuses personnes s'annonçaient locataires sans toutefois y résider.

Grâce à de faux baux à loyer, fournis par le concierge et le gérant de l'immeuble, ces individus ont perçu illicitement des prestations des services sociaux de l'Etat de Vaud entre 2018 et 2025. (jzs/ats)

