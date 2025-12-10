Un détenu de l’Hôtel de police de Lausanne transféré au Chuv meurt
Un détenu de la zone carcérale de l’Hôtel de police de Lausanne est décédé dans la nuit du 9 décembre, après plus d’un mois passé aux soins intensifs du Chuv, annonce le Ministère public dans un communiqué. L’homme, né en 1985 et de nationalité algérienne, avait été hospitalisé le 3 novembre après qu’un gardien eut remarqué qu’il respirait «de manière anormale» dans sa cellule à 12h15.
Son état avait alors été jugé critique. Placé aux soins intensifs dès son arrivée au Chuv, il est mort mercredi à 22h25. Ses proches ont été informés, précise le Ministère public.
Une instruction pénale a été ouverte dès le 3 novembre afin de déterminer les circonstances du malaise puis du décès. L’enquête est menée par la Division affaires spéciales, qui a confié les investigations au Détachement d’investigations spéciales policières (Dispo). Celui-ci doit notamment auditionner le personnel présent dans la zone carcérale ce jour-là.
Selon les premiers examens externes réalisés durant l’hospitalisation, aucun signe de violence n’a été constaté. Une autopsie a été ordonnée par le Centre universitaire de médecine légale. Aucune information supplémentaire ne sera communiquée à ce stade, précise encore le Ministère public.
Le détenu avait été placé en détention provisoire depuis le 19 octobre, dans le cadre d’une procédure liée à un cambriolage survenu à St-Prex. Il bénéficiait de la présomption d’innocence. (jah)