assez dégagé
DE | FR
burger
Suisse
Lausanne

Un détenu de l’Hôtel de police de Lausanne transféré au Chuv meurt

Un badge (ecusson) &quot;Police Lausanne&quot; est photographie, lors de l&#039;inauguration des infrastructures de gestion de crise de l&#039;Etat de Vaud, ce lundi 3 mars 2025 a Lausanne. (KEYSTONE/ ...
Transféré au Chuv, un détenu de l’Hôtel de police de Lausanne n’a pas survécu.Image: KEYSTONE

Un détenu de l’Hôtel de police de Lausanne transféré au Chuv meurt

Le prisonnier est décédé après plus d’un mois aux soins intensifs. Une enquête pénale doit désormais déterminer les circonstances de la mort.
10.12.2025, 16:1810.12.2025, 16:18

Un détenu de la zone carcérale de l’Hôtel de police de Lausanne est décédé dans la nuit du 9 décembre, après plus d’un mois passé aux soins intensifs du Chuv, annonce le Ministère public dans un communiqué. L’homme, né en 1985 et de nationalité algérienne, avait été hospitalisé le 3 novembre après qu’un gardien eut remarqué qu’il respirait «de manière anormale» dans sa cellule à 12h15.

Son état avait alors été jugé critique. Placé aux soins intensifs dès son arrivée au Chuv, il est mort mercredi à 22h25. Ses proches ont été informés, précise le Ministère public.

Lausanne reconnaît avoir «un problème d'insécurité au centre-ville»

Une instruction pénale a été ouverte dès le 3 novembre afin de déterminer les circonstances du malaise puis du décès. L’enquête est menée par la Division affaires spéciales, qui a confié les investigations au Détachement d’investigations spéciales policières (Dispo). Celui-ci doit notamment auditionner le personnel présent dans la zone carcérale ce jour-là.

Selon les premiers examens externes réalisés durant l’hospitalisation, aucun signe de violence n’a été constaté. Une autopsie a été ordonnée par le Centre universitaire de médecine légale. Aucune information supplémentaire ne sera communiquée à ce stade, précise encore le Ministère public.

Le détenu avait été placé en détention provisoire depuis le 19 octobre, dans le cadre d’une procédure liée à un cambriolage survenu à St-Prex. Il bénéficiait de la présomption d’innocence. (jah)​

L'actu en Suisse c'est par ici
Ce secteur du rail est «au bord du gouffre» et ça menace les routes
7
Ce secteur du rail est «au bord du gouffre» et ça menace les routes
de Gerhard Lob
Swiss pourrait mettre fin à une règle pénalisant les Romands
Swiss pourrait mettre fin à une règle pénalisant les Romands
de Benjamin Weinmann
Pourquoi le coût des médicaments bat un nouveau record en Suisse
Pourquoi le coût des médicaments bat un nouveau record en Suisse
de Anna Wanner
«Toujours plus de cancers chez les jeunes»: la Suisse face à une énigme
1
«Toujours plus de cancers chez les jeunes»: la Suisse face à une énigme
de Stephanie Schnydrig
Thèmes
Drogue: à Lausanne, la Riponne est une «zone de non-droit»
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
CFF: tout ce qui va changer dans les horaires dès le 14 décembre
Le changement d’horaire des CFF rebat les cartes du réseau romand, avec de nouvelles liaisons, des trains de nuit et un renforcement inédit du trafic régional.
Le changement d'horaire des CFF, qui aura lieu le 14 décembre, apportera notamment des améliorations de l’offre pour les Romands dans les liaisons avec le Nord-Ouest de la Suisse grâce au retour de la liaison directe entre Bâle et Lausanne. Des améliorations sont aussi prévues sur le RER Vaud, le Léman Express ainsi que dans le Jura.
L’article