Transféré au Chuv, un détenu de l’Hôtel de police de Lausanne n’a pas survécu. Image: KEYSTONE

Un détenu de l’Hôtel de police de Lausanne transféré au Chuv meurt

Le prisonnier est décédé après plus d’un mois aux soins intensifs. Une enquête pénale doit désormais déterminer les circonstances de la mort.

Un détenu de la zone carcérale de l’Hôtel de police de Lausanne est décédé dans la nuit du 9 décembre, après plus d’un mois passé aux soins intensifs du Chuv, annonce le Ministère public dans un communiqué. L’homme, né en 1985 et de nationalité algérienne, avait été hospitalisé le 3 novembre après qu’un gardien eut remarqué qu’il respirait «de manière anormale» dans sa cellule à 12h15.

Son état avait alors été jugé critique. Placé aux soins intensifs dès son arrivée au Chuv, il est mort mercredi à 22h25. Ses proches ont été informés, précise le Ministère public.

Une instruction pénale a été ouverte dès le 3 novembre afin de déterminer les circonstances du malaise puis du décès. L’enquête est menée par la Division affaires spéciales, qui a confié les investigations au Détachement d’investigations spéciales policières (Dispo). Celui-ci doit notamment auditionner le personnel présent dans la zone carcérale ce jour-là.

Selon les premiers examens externes réalisés durant l’hospitalisation, aucun signe de violence n’a été constaté. Une autopsie a été ordonnée par le Centre universitaire de médecine légale. Aucune information supplémentaire ne sera communiquée à ce stade, précise encore le Ministère public.



Le détenu avait été placé en détention provisoire depuis le 19 octobre, dans le cadre d’une procédure liée à un cambriolage survenu à St-Prex. Il bénéficiait de la présomption d’innocence. (jah)​