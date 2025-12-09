A la gauche de Karin Keller-Sutter: Pascal Lüthi, le patron neuchâtelois des douanes suisses. Keystone

Nouvelle secousse dans une douane suisse en plein malaise

Dans les coulisses de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières, la tension remonte d’un cran: mutations, conflits et possibles réorganisations agitent les différentes régions douanières.

Henry Habegger / ch media

Depuis l’ère de Christian Bock, l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières

(OFDF) semble souffrir d'un mal chronique. L'ancien directeur, critiqué pour sa gestion et sa réorganisation menée tambour battant, a pourtant été écarté en 2023 par la conseillère fédérale Karin Keller-Sutter. Depuis 2024, l’Office a un nouveau patron, l’ancien commandant de la police neuchâteloise Pascal Lüthi. Mais le malaise, lui, n’a manifestement pas disparu.

Il réapparaît aujourd’hui sous la forme de turbulences autour de postes de direction dans plusieurs des six régions douanières du pays.

Un chef démis et recasé à Berne

A la suite de critiques internes et d’une enquête externe, Markus Kobler, nommé à l’époque de Christian Bock à la tête de la région Est, basée à Coire, a dû quitter ses fonctions fin septembre 2025. Il n’a toutefois pas été licencié: il a été transféré à Berne, où il agit comme «senior consultant au sein de l’état-major du domaine Opérations» dirigé par Cédric Doleyres, comme ce dernier l’indiquait dans une note interne en septembre.

Le domaine Opérations regroupe 3500 des 4200 collaborateurs de l'OFDF. Il supervise aussi les régions douanières.

Interrogé sur les raisons de la mutation de Markus Kobler, le porte-parole de l’office explique: «Une enquête externe a relevé des lacunes en matière de gestion, mais rien qui ne justifie une fin de contrat». L'OFDF ne souhaite pas préciser son salaire actuel «pour des raisons de protection de la personnalité». Il n’appartiendrait toutefois plus à la même classe salariale qu’auparavant.

Le chef intérimaire jette l’éponge

Pour reprendre, par intérim, la direction de la région Est (cantons SG, AI, AR, GR et Liechtenstein), l’office a désigné Niculin Mosca, en fonction depuis le 1er octobre 2025. Celui-ci n’aura pas tenu longtemps: il quittera l’office fin janvier 2026 pour prendre la tête de l’Office de la migration et du droit civil du canton des Grisons.

Qu'a-t-il bien pu se passer? L'OFDF se contente de répondre que Niculin Mosca a «choisi de relever un nouveau défi», renvoyant à un communiqué du canton des Grisons.

Un chef pour deux régions

Dans le même communiqué de novembre annonçant le départ de Niculin Mosca, le responsable des Opérations, Cédric Doleyres, informait le personnel douanier que Christoph Reifler reprendrait l’intérim à la tête de la région Est. Ce dernier est, depuis février 2025, le chef titulaire de la région Nord-Est (SH, TG, ZH, ZG, SZ, LU, OW, NW, GL). Selon certains collaborateurs, il y est également contesté en tant que cadre.

Il l’était déjà dans sa fonction précédente: à la police cantonale thurgovienne, où il a été suspendu de son poste de responsable de la planification des engagements en raison de problèmes de conduite, selon nos sources citées en janvier 2025. Christoph Reifler n’avait pas répondu à nos questions à l’époque.

Alors pourquoi le chef de la région Nord-Est prend-il maintenant aussi la direction de l’Est? Le porte-parole de l'OFDF explique:

«Le choix de Christoph Reifler est délibéré: il s’agit d’une personne extérieure à la région Est, mais déjà familière aux responsabilités liées à ce niveau hiérarchique».

La proximité géographique entre les deux régions et ses expériences professionnelles en Suisse orientale ont également plaidé en faveur de cette nomination intérimaire.

Un Neuchâtelois en pleine ascension

Pascal Lüthi, directeur de l'OFDF, essuie parfois la critique de s’entourer principalement de Neuchâtelois issus de la police. Un nouveau représentant de ce profil gagne en influence: Emmanuel Mathys, actuellement chef de la région Centre (JU, NE, BE, FR, SO). Dans une communication interne récente, Emmanuel Mathys a été félicité par le Chef des Opérations Cédric Doleyres pour son soutien à la région Est et son accompagnement de Christoph Reifler.

Selon certains observateurs, les cas Reifler et Mathys pourraient annoncer une réorganisation: la région Centre pourrait être fusionnée avec la région Nord. Son chef actuel, Roger Zaugg, est proche de la retraite. Emmanuel Mathys pourrait donc être pressenti pour diriger une future grande région.

Quant à Christoph Reifler, cumulant déjà deux directions, il pourrait finir par prendre la tête d’une région fusionnée Nord-Est/Est, selon ces mêmes spéculati ons.

La structure régionale actuelle, en place depuis 2020, découle d’une «évolution» de l'OFDF, qui a aussi fusionné les métiers de garde-frontière et de douanier, une décision très contestée. Cette structure va-t-elle à nouveau être modifiée? L'OFDF n'en dit rien: «Nous ne commentons pas d’éventuelles réflexions internes», indique son porte-parole.

