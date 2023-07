Les Verts perdent des plumes tandis que l'UDC progresse

En deuxième place, on retrouve les primes maladies, qui ont pris l'ascenseur cette année. Et selon les experts, 2024 devrait suivre dans la même lignée.

A l'aéroport d'Helsinki, les bagages à main sont désormais contrôlés par tomographie assistée par ordinateur, ce qui présente plusieurs avantages. A l'aéroport de Zurich, ce n'est pas prévu avant 2024.

L'exploitant des aéroports finlandais Finavia a diffusé cette semaine un communiqué annonçant une bonne nouvelle aux voyageurs. Les règles de sécurité concernant les bagages à main sont assouplies dès le 28 juin. Il sera désormais possible d'emporter des récipients d'une contenance maximale de deux litres. Et il n'est plus nécessaire de sortir les appareils électroniques, comme les ordinateurs portables et les tablettes, de leurs sacs et de les faire contrôler séparément.