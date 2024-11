Loyers: la gauche prête à mordre à nouveau les mollets de la droite

«Il faudrait aussi permettre aux personnes seules vivant dans de grands appartements de pouvoir en partir sur une base volontaire avec la garantie d’en trouver un plus petit moins cher, ce qui ferait de la place pour des familles avec enfants. Mais ces rocades dans la pratique ne sont pas possibles ou alors très difficiles à mettre en œuvre, tant quitter son appartement pour un autre revient à payer plus cher.»

Cyril Aellen sait que la droite n’a pas la partie facile dans un pays de locataires comme la Suisse, où le marché se restreint de plus en plus. «Cela tient beaucoup aux difficultés faites aux promoteurs qui veulent bâtir des logements», dit-il.

Pourquoi la prostitution migre sur Airbnb en Suisse

En Suisse romande, de plus en plus de travailleurs et travailleuses du sexe exercent leur métier dans des appartements privés, parfois loués via Airbnb. Un phénomène qui engendre plusieurs problèmes, mais pas uniquement, et qui est révélateur de l'évolution du secteur.

La prostitution change en Suisse. Début novembre, la presse tessinoise rapportait que de plus en plus de travailleurs et travailleuses du sexe désertaient les salons traditionnels pour exercer dans des appartements privés, loués par l'intermédiaire de plateformes telles qu'Airbnb ou Booking. Cela permet une plus grande discrétion et, surtout, de pouvoir contourner la loi, qui exige une autorisation pour travailler dans ces conditions.