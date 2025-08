Il y a deux ans, en 2023, 19% de la population suisse s'était tournée vers un nouveau prestataire (image d'illustration). Image: Shutterstock

Un tiers des Suisses prêts à se passer d'assurance maladie

En cas de réforme du système de santé actuel, plus de 30% des Suisses sont prêts à renoncer à toute obligation de s'assurer, révèle une récente étude. Ils envisagent également de changer de caisse l'an prochain.

Plus de «Suisse»

Un tiers des assurés en Suisse envisagent de changer de caisse-maladie pour l'an prochain. Plus frappant encore, selon un sondage du site comparatif bonus.ch, 30% se déclarent prêts à renoncer purement et simplement à l'obligation d'assurance maladie. En cause: la hausse des primes.

Il y a deux ans, en 2023, 19% de la population suisse s'était tournée vers un nouveau prestataire, rappelle mardi bonus.ch. En 2024, face à une hausse historique des primes de 8,7%, ils étaient 17% à changer de caisse. Pour 2025, ce sont également 17% des assurés qui ont tourné le dos à leur assurance. Et pour 2026, bonus.ch prédit 32% de personnes la résiliant.

Ces deux dernières années, le Tessin a été le canton le plus touché par la hausse des primes-maladie avec une augmentation moyenne de 10,5 %. Aussi, le plus haut taux de changement est enregistré en Suisse italienne (21 %), tandis qu'il atteint 17% en Suisse alémanique et en Suisse romande.

Le Tessin en rupture

La Suisse italienne apparaît comme une région en rupture avec le système actuel, avec un nombre record de 66% d'assurés qui affichent l'intention d'opter pour un nouveau prestataire. La Suisse alémanique affiche la plus forte inertie face au changement, avec plus de huit personnes sur dix qui ne prévoient pas de résilier leur assurance. Enfin, 32% des Romands envisagent de se tourner vers un autre prestataire de santé pour l'année 2026.

Bonus.ch s'est intéressé à un moyen de réformer le système de santé actuel: il a demandé aux sondés s'ils seraient prêts à renoncer à l'obligation d'avoir une assurance maladie (libre choix de s'assurer ou non). Résultat: près d'un tiers des sondés ont répondu par l'affirmative. Pour son sondage, Bonus.ch a questionné plus de 4500 personnes en mai dernier. (jzs/ats)