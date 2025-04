La Loterie romande n'a toujours pas versé ses gains au «gang du loto»

Voici ce dont on accuse le fondateur du forum de Davos

On a trompé Zalando pour dévoiler une arnaque à la basket

Il y a dix jours, la Loterie romande avait tapé du poing sur la table auprès des buralistes genevois impliqués dans cette opération qui a rapporté plus de 3 millions de francs aux «sérial joueurs» très organisé, rapportait la RTS .

«Si des réponses sont apportées à toutes nos questions, on paiera»

Un des joueurs s'est identifié et collabore pleinement aux contrôles en cours, précise le directeur, selon lequel rien ne préjuge d'un problème à ce jour. Il ajoute:

«On vérifie aujourd’hui que les termes prescrits par la loi sur le blanchiment d’argent et par la loi fédérale sur les jeux d’argent sont respectés

Plus de «Suisse»

Voici ce que les Romands achètent le plus chez Coop

Les plus lus

Un abo pour les lunettes? L'idée d'un géant suisse qui questionne

Visilab a lancé un nouvel abonnement qu'il considère comme une «avancée significative» pour le secteur. Mais à qui ce modèle profite-t-il vraiment?

Selon la dernière étude de l'association Optiquesuisse datant de 2021, quatre cinquièmes de la population suisse de plus de 16 ans portait des lunettes ou des lentilles de contact. On peut gager que, comme l'indique la tendance sur le long terme, le nombre de personnes dépendantes d'une aide visuelle devrait actuellement être encore plus élevé.