La méconnaissance des particularités de certains jeux conduit à des oublis de gains importants, indique la Loterie Romande. Image: Keystone, montage watson

Les Romands égarent «3 ou 4 millions de francs» de gains au loto

Entre 3 et 4 millions de francs échappent chaque année aux joueurs de la Loterie Romande, un phénomène lié, pour une part importante, à la méconnaissance de certaines règles et participations automatiques.

Chaque année, de grosses sommes d'argent restent non réclamées à la Loterie Romande (LoRo). En effet, de nombreux gains échappent aux joueurs. La plupart du temps, c'est parce que ceux-ci ignorent certaines règles.

Comme le rapporte 24 heures, ces montants non réclamés proviennent des différents jeux proposés par la Loterie Romande, dont le Swiss Win, tiré automatiquement pour les joueurs participant à l'EuroMillions. Il est important de noter que ces gains non collectés ne disparaissent pas dans la nature, mais sont affectés à des projets d’intérêt public en Suisse romande.

Danielle Perrette, directrice de la communication de la LoRo, indique:

«Pour l’ensemble des jeux proposés par la Loterie Romande, les gains non réclamés s’élèvent à environ 3 ou 4 millions de francs par an en fonction des années. Ils sont composés dans la grande majorité de petits gains inférieurs à 20 francs.» Propos recueillis par 24 heures

Un délai de six mois pour réclamer ses gains

Danielle Perrette poursuit:

«Les gains qui ne sont pas réclamés dans un délai de six mois à compter du tirage deviennent caducs»

«Ils viennent ensuite s’ajouter au bénéfice de la Loterie Romande, qui est intégralement distribué à des projets d’utilité publique dans les six cantons romands.» Propos recueillis par 24 heures

Si les gains non réclamés sont nombreux, la Loterie Romande rappelle à ses joueurs de vérifier systématiquement leurs tickets. Bien qu'il n'y ait pas une proportion plus élevée de gains non réclamés pour le Swiss Win que pour les autres jeux, la vigilance reste de mise pour les joueurs. Interrogé par le 24 heures, un buraliste genevois indique:

«Beaucoup de gens ne sont pas au courant qu’ils jouent automatiquement avec les mêmes numéros aux deux loteries. Avant d’avoir gagné une fois, ils sont nombreux à me dire qu’ils ont longtemps jeté leur ticket de l’EuroMillions sans vérifier les numéros du Swiss Win.»

Face à ce constat, la LoRo déclare:

«Nous rappelons à l’ensemble des joueurs qu’il est important de vérifier systématiquement leurs bulletins dans l’un des 2400 points de vente en Suisse romande pour récupérer leurs gains.» Propos recueillis par 24 heures

(ysc)