Le «gang du loto» a battu la Loterie Romande

Les numéros gagnants qui auront permis un gain de 2,472 millions de francs suisses, après déductions. Image: capture d'écran watson

Ils avaient une stratégie efficace pour rafler un gros lot à la Loterie Romande, mais leur manœuvre n'avait pas été appréciée: épilogue.
12.01.2026, 11:3712.01.2026, 11:37

Le groupe qu'on surnommait le «gang du loto» a finalement été payé. Avec le jeu Joker de la Loterie Romande dans le viseur, les joueurs avaient une stratégie simple: jouer, sur un week-end, toutes les combinaisons possibles pour décrocher le gros lot, mais la Loterie romande n'avait pas apprécié l'effort. Face à ce qu'elle pensait être une situation frauduleuse, l'organisme avait d'abord bloqué le jeu et les nouvelles mises. Ce seront donc 65% des combinaisons qui auront été jouées, soit 1,295 million de francs investis.

Et ça avait fonctionné, leur opération devait leur rapporter 2,5 millions. Mais, coup de théâtre, La Loterie Romande avait contesté la victoire en suspectant un possible blanchiment d'argent. La situation est dorénavant réglée, comme l'apprend un des «serial joueurs» à la Tribune de Genève:

«Le 13 novembre, la Loterie a payé son dû, soit, après déduction de l’impôt, près de 2,472 millions de francs suisses pour les mises que nous avons effectuées à Genève. Et comme nous avions aussi joué à Zurich, à cause du blocage momentané du jeu en Suisse romande, un deuxième paiement est arrivé de Swisslos, le 22 décembre, d’un peu plus de 120 000 francs.»
«L'opération était blindée»: le gang du loto sort du silence

Interrogée par le quotidien genevois, la Loterie confirme le gain après de longues vérifications, «le joueur a été jugé éligible à toucher son gain».

Une fin qui ne surprend pas Philip Conneller, expert des jeux de hasard:

Dans ce genre d’opérations, qui attirent l’attention des médias, ces joueurs professionnels prennent soin d’être irréprochables du point de vue de la provenance de l’argent. Et ils étudient soigneusement les règlements des jeux, pour éviter toute contestation.»
Philip Conneller, expert américain des jeux de hasard, à la Tribune de Genève

Mais la Loterie Romande a appris de sa «malchance» et a «introduit des mesures supplémentaires afin d’éviter qu’un tel cas ne se reproduise à l’avenir», indique Danielle Perrette, porte-parole, sans entrer dans les détails.

Des Romands peuvent-ils vraiment braquer 2 millions au loto? On a calculé

Fait qui ne surprend pas le gang du loto. Un de ses membres explique que les loteries essaient de se protéger après ces affaires:

«Elles plafonnent par exemple le montant des paris autorisés par joueur, ou par machine ou échoppe. De telles mesures ont été prises ici et là dans le monde, en particulier aux Etats-Unis.»
Un membre du gang du loto à la Tribune de Genève

(hun)

