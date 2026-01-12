Le «gang du loto» a battu la Loterie Romande
Le groupe qu'on surnommait le «gang du loto» a finalement été payé. Avec le jeu Joker de la Loterie Romande dans le viseur, les joueurs avaient une stratégie simple: jouer, sur un week-end, toutes les combinaisons possibles pour décrocher le gros lot, mais la Loterie romande n'avait pas apprécié l'effort. Face à ce qu'elle pensait être une situation frauduleuse, l'organisme avait d'abord bloqué le jeu et les nouvelles mises. Ce seront donc 65% des combinaisons qui auront été jouées, soit 1,295 million de francs investis.
Et ça avait fonctionné, leur opération devait leur rapporter 2,5 millions. Mais, coup de théâtre, La Loterie Romande avait contesté la victoire en suspectant un possible blanchiment d'argent. La situation est dorénavant réglée, comme l'apprend un des «serial joueurs» à la Tribune de Genève:
Interrogée par le quotidien genevois, la Loterie confirme le gain après de longues vérifications, «le joueur a été jugé éligible à toucher son gain».
Une fin qui ne surprend pas Philip Conneller, expert des jeux de hasard:
Mais la Loterie Romande a appris de sa «malchance» et a «introduit des mesures supplémentaires afin d’éviter qu’un tel cas ne se reproduise à l’avenir», indique Danielle Perrette, porte-parole, sans entrer dans les détails.
Fait qui ne surprend pas le gang du loto. Un de ses membres explique que les loteries essaient de se protéger après ces affaires:
(hun)