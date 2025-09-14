bien ensoleillé21°
Un lynx abattu dans le canton de Neuchâtel

Recueilli puis relâché dans la nature, l’animal peinait à s’adapter à la vie sauvage et avait donné un coup de patte à une femme. Jugé menaçant et en mauvais état de santé, il a finalement été abattu par le service de la faune.
14.09.2025, 14:5114.09.2025, 14:51
Un jeune lynx a dû être abattu dans le canton de Neuchâtel la semaine dernière, comme l'a révélé la RTS. L'animal, qui peinait à s'habituer à la vie sauvage, a donné un coup de patte à une promeneuse, et son état de santé était jugé préoccupant.

Comme le jeune lynx «est devenu menaçant, c'est un des problèmes qui a justifié l'intervention», a déclaré Christophe Noël, chef du service neuchâtelois de la faune au 19h30 de la RTS. L'animal «s'approchait des gens et se laissait observer à quelques mètres».

Le jeune lynx, qui avait été recueilli au zoo de la Garenne l’automne dernier, puis relâché dans le Nord vaudois au mois de mai, peinait à s'habituer à la vie sauvage.

Mardi soir, des joggeurs ont croisé une femme et son chien, face à face avec un lynx depuis plusieurs minutes. La femme avait reçu un coup de patte. Les joggeurs ont donné des coups de pied, ont fait du bruit et ont pris un bâton, mais le lynx ne partait pas. «On était un peu en alerte», a déclaré l'un d'eux à la RTS.

Traque au loup lancée dans la Sibérie suisse

Il se comporte comme un «gros chat»

La police, puis le garde-faune, sont intervenus dans la forêt. Il se comporte «presque comme un gros chat», a décrit un policier dans une vidéo tournée sur place par un des joggeurs.

Au-delà de son comportement menaçant ce soir-là, ce jeune lynx était dans un état de santé préoccupant. Le service de la faune a dû se résoudre à l’abattre. Il s'agit d'une décision rare, car l’espèce est protégée.

La «solution radicale» est privilégiée

L'association Avenir Loup Lynx Jura a exprimé «sa profonde indignation et sa tristesse» dans un communiqué diffusé dimanche.

«Ce tir met à terre tout le travail minutieux et coûteux accompli par les soigneurs, les vétérinaires et les bénévoles qui s’étaient battus pour offrir une seconde chance à Diego»
L'association Avenir Loup Lynx Jura

L'abattage du félin est «une perte affective et symbolique», mais aussi «une atteinte directe à la lutte pour la sauvegarde d'une biodiversité déjà fragilisée».

«La solution radicale du tir» continue d'être privilégiée par rapport à «une véritable réflexion sur la cohabitation entre activités humaines et faune sauvage», pointe encore l'association, selon laquelle «un climat conflictuel» est ainsi entretenu. Enfin, Avenir Loup Lynx Jura demande des solutions de prévention et d'accompagnement «beaucoup plus efficaces et respectueuses». (tib/ats)

Gorges du Seyon dans le canton de Neuchâtel
Gorges du Seyon dans le canton de Neuchâtel

Les Gorges du Seyon relient la Neuchâtel à La Chaux-de-Fonds.
source: googlemap
Que défendait Charlie Kirk, le militant américain assassiné?
Video: watson
