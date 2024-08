Pourquoi le Valais veut tuer 25 loups d'un coup

Le canton alpin a demandé à la Confédération la permission d'éliminer quatre meutes. Les Grisons ont des objectifs similaires.

Le canton du Valais veut éliminer complétement quatre meutes, soit environ 25 loups, cette année. Il a présenté une demande allant dans ce sens à la Confédération.

L'objectif «est de minimiser efficacement les conflits dans les zones problématiques où les loups présentent, ou ont présenté des problèmes de comportement vis-à-vis de l’homme ou de prédation auprès des animaux de rente», indique jeudi le canton dans un communiqué. Le Valais compte actuellement onze meutes, soit une population estimée entre 90 et 120 individus.

Cette demande s'inscrit dans le cadre de la nouvelle ordonnance sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (OChP) entrée en vigueur le 1er décembre 2023 et qui permet aux cantons de procéder à des tirs de régulation proactive entre le 1ᵉʳ septembre et le 31 janvier. Elle doit toutefois être motivée et adressée à l'Office fédéral de l'environnement qui décidera si celle-ci est justifiée ou non.

Un loup photographié à l'entrée du village de Bellwald, dans l'Obergoms, en Valais, le 28 mai 2013 Image: KEYSTONE

Quelles meutes ont été choisies?

Les quatre meutes visées sont celles de Nanz, d'Augstbord, d'Hérens et des Toules. «Pour les autres meutes, les critères ne sont actuellement pas remplis pour une régulation proactive», précise le canton du Valais. Cette première demande de régulation «pourra être complétée par d'autres en fonction de l'évolution» de la situation. Le canton souligne:

«En parallèle des tirs, la poursuite de la mise en place des mesures de protection des troupeaux reste essentielle»

Comme l'an dernier, des chasseurs apporteront leur soutien aux gardes-faune, selon des règles précises, après avoir suivi une formation spécifique. Les meutes de loups utilisent naturellement de grands territoires, surtout pendant la saison hivernale, souligne également le service valaisan de la chasse. Celui-ci appelle donc la population à signaler immédiatement toute observation de loup aux gardes-faune du secteur, plus particulièrement dans les zones proches des habitations.

Les Grisons aussi veulent abattre

Le canton des Grisons, qui recense environ 120 loups sur son territoire, a lui fait savoir mi-août qu'il souhaitait abattre deux tiers des jeunes loups nés cette année, soit au moins 35 bêtes. Il veut aussi éliminer complètement deux meutes.

Selon les autorités grisonnes, le nombre de loups a continué à augmenter cette année, y compris dans les zones qui ne comptaient encore aucune meute. Actuellement, la présence de douze meutes a été confirmée sur le territoire. Le canton estime que d'autres viendront s'ajouter à ce nombre au cours de l'été.

«Il s'agira à l'avenir d'observer attentivement les effets de cette nouvelle approche de gestion, unique en Europe centrale, sur la population de loups et les conflits», avait expliqué à Keystone-ATS Adrian Arquint, chef de l'office grison de la chasse et de la pêche (AJF):

«Sur la base des expériences acquises, celle-ci sera optimisée en permanence dans les années à venir»

Le bilan de l'an dernier

L'an dernier, dans le cadre de cette période de tirs préventifs autorisés par le Confédération, vingt-sept loups ont été tués en Valais, vingt loups ont été abattus dans les Grisons, deux dans le canton de Saint-Gall et deux dans celui du Tessin. (jah/ats)